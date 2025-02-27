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Turistler uyuyan köpek yavrusu şeklindeki dağa akın ediyor! Bir gören bir daha baktı: Tamamen gerçek

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 12:10
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Çin'in Hubei eyaletinde uyuyan bir köpek yavrusu şeklindeki dağ, çok sayıda turistin hayranlıkla izlediği bir yer haline geldi. Sosyal medyada görselin viral olmasından sonra dağı daha önce ziyaret eden pek çok kişi bunun bir köpeğe benzediğini fark etmediklerini söyledi.

Turistler uyuyan köpek yavrusu şeklindeki dağa akın ediyor! Bir gören bir daha baktı: Tamamen gerçek

MYNET|DIŞ HABERLER Şanghaylı tasarımcı Guo Qingshan'ın Sevgililer Günü'nde bir tatil fotoğrafı paylaşıp altına "Yavru Köpek Dağı" başlığını koyması, fotoğrafın Çin'de viral olmasına ve hatta popüler bir turizm merkezi haline gelmesine neden oldu. Guo, Ocak 2025'in sonlarında Çin'in Hubei eyaletindeki memleketi Yichang'ı ziyaret ederken yürüyüşe çıktı. Fotoğraflara tekrar baktığında daha önce hiç fark etmediği bir şey gördü: Yangtze Nehri'nin kıyısında, yerde yatan, burnu suyun kenarından dışarı çıkmış, köpek kafası biçiminde bir dağ.

"MUTLU OLDUM"

Guo'nun Çin sosyal medya uygulaması Xiaohongshu paylaştığı fotoğrafında Guo, "Bunu keşfettiğimde çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Yavru köpeğin duruşu sanki uyuyormuş gibi" ifadelerini kullandı. Gönderi sadece 10 günde 120 bin beğeni topladı

Sosyal medya platformu Weibo'da, Çince'de "yavru dağı" anlamına gelen xiaogoushan etiketi milyonlarca kez görüntülendi. Guo'nun fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine birçok kişi, daha önce aynı güverteden çektikleri sahnenin fotoğraflarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin dağ
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