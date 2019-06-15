Turizmde yeni trend: kamp ve karavan

AYŞE YILDIZ - Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin doğa harikası olduğunu, kamp ve karavan turizminde de cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıllık karavancı olduğunu belirterek, federasyonlarının farklı illerlerden 9 dernekten oluştuğunu söyledi.

Kamp ve karavanın özellikle son yıllarda daha popüler olduğunu vurgulayan Özdağ, "22 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanı ile bir araya geldik. Ülkemizdeki kamp ve karavan turizmini tanıtmak için yaptığımız çalışmaları anlattık. Bunun için de yönetmeliklerin ve kanunların çıkarılmasını istedik. Çünkü herkes karavancı olmak istiyor ama bunun kontrollü büyümesi gerekiyor." dedi.

Yurt dışından gelen turistler için oteller gibi kamp yerlerinin olması gerektiğini belirten Özdağ, Türkiye'yi kamp ve karavan turizmine hazırlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Özdağ, "Nasıl ki oteliniz olmadığında yabancı turist gelmezse kamp yeriniz yoksa yabancı karavancılar da gelemez. Hem güvenli ortamlar oluşturmamız hem de karavan parkları yapmamız gerekiyor." diye konuştu.