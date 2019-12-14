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Türk Diyanet Vakfı’ndan İdlibli yetimlere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2.

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, İdlib ziyareti kapsamında yaklaşık 2 bin yetimin yaşadığı ve vakıf tarafından tüm giderlerinin karşılandığı kampları ziyaret ederek yetimler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan İhsan Açık başta olmak üzere Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Zeytindalı Bölgesi Genel Koordinatörü İl Müftü Yardımcısı İrfan Açık, Afrin Koordinatörü Reyhanlı İlçe Vaizi Yusuf Keser ve din görevlilerinin bulunduğu ziyarette, kampta yaşayan çocuklarla oyunlar oynayarak, çeşitli hediyeler verildi.
Türk Diyanet Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib kentinde inşa edilen 2. Abdülhamid Han İlkokulu’nun açılışı da yapıldı. Okulun açılışında TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, TDV tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgede bulunduklarını söyledi. Açık, “Anaokulundan liseye kadar çocuklara eğitim verme hususunda gayret gösteriyoruz. Bu okul, yıllar önce vardı fakat çadırdaydılar, şu anda hamdolsun 500 çocuk daha sağlıklı ve sıcak bir ortamda, okul binası içerisinde eğitim görmeye başlayacak" ifadelerini kullandı. İdlib’deki yetim ailelerinin daha iyi şartlarda barınmaları için 100 daire yapmayı planladıklarını dile getiren Açık, "Vakıf olarak başta çocuklar, engelliler ve kız çocukları olmak üzere kültürel faaliyetler çerçevesinde okul, eğitim ve her türlü yardıma varız, var olmaya çalışacağız" dedi.

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