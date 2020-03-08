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Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.

NATO'nun İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat’ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi.

Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

AA muhabiri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Salihreis firkateyni, Preveze sınıfı denizaltılarından TCG 18 Mart, bir deniz karakol uçağına (P235) ek olarak Gabya sınıfı TCG Gaziantep firkateyniyle katıldığı tatbikatı yerinde izledi.
Tatbikat boyunca planlı tüm sortilerini icra ederek Dynamic Manta 2020'deki görevlerini yüzde 100 başarıyla tamamlayan Deniz Hava Komutanlığına bağlı TCB 655 numaralı deniz karakol uçağı da tatbikat sırasında içinden görüntülendi.
Türk deniz havacıları, uçuş öncesi brifingiyle tatbikatı yöneten komutanlıktan aldığı görevi ve son hava durumlarını birlikte gözden geçirerek, kalkış hazırlıklarını tamamladı.
Katanya kenti yakınlarındaki NATO’ya ait Sigonella Hava Üssü’nde yapılan kalkış sonrası tatbikat sahası olan İyon Denizi'ne gidilen sürede, denizaltı savunma harbine yönelik hazırlıklar kapsamında P235 Deniz Karakol Uçağı’ndan atılan konum tespit etmeye yarayan sonar kabiliyetli dalar platform; sonoboy cihazları yüklendi ve ardından denizaltı keşfi için tatbikat sahasına atıldı.
İtalyan ITS Todaro denizaltısı, Fransız FS Provence firkateyni ve İspanyol ESBS Cristobal Colon firkateyni ile ortak icra edilen tatbikatta, Türk Deniz Karakol Uçağı P235, 4 saati aşan görev süresiyle havadan destek verdi ve ardından Sigonella Hava Üssü’ne dönüş yaptı.
Tatbikat kapsamındaki tüm görevlerini başarıyla yerine getiren Türk deniz hava subayları, deniz karakol uçaklarının deniz havacılığın değişmez unsuru olduğunu belirtti.
Radar, sonoboy gibi ekipmanlar sayesinde her türlü görevi icra edebilen subaylar, gerektiğinde arama kurtarma görevlerinde de yer alıyor.
Kendilerini, "Mavi vatanın yılmaz bekçileri" ve "İki mavinin çelik kanatları" olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.
Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde 6 adet bulunan deniz karakol uçakları, bugün Doğu Akdeniz, Ege başta olmak üzere Türkiye'nin "Mavi Vatan" olarak tanımladığı kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda havadan gözlem, elektronik harp ve denizaltı savunma harbindeki yetenekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak görev yapıyor.
Anahtar Kelimeler:
P235 Deniz Karakol Uçağı Türk donanması

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