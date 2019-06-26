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Türk mühendislerden "balistik başlık" teknolojisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, kompozit malzemeden parça tesirine ve hafif silah mermisine karşı koruyucu daha hafif balistik başlık tasarlandı - TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen balistik başlık, eş değerlerine göre yüzde 30 daha hafif olma özelliği taşıyor - Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz: - "Proje sonunda prototip olarak imal edilen kompozit başlık, savunma sanayisinin ihtiyaçları için geliştirildi. Başlık, ithal başlıkların ergonomi sorunlarını taşımayan daha konforlu alternatif bir ürün"

SELMA KASAP - Parça tesirine ve hafif silah mermisine karşı koruyucu, mevcutlarına göre yüzde 30 daha hafif balistik başlık tasarlandı.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Elaldı danışmanlığında, fakülteden bu yıl mezun olan Burak Üçüncü ve Türkay Kılıçaslan tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen balistik başlık, insan anatomisine uygun özellikler taşıyor.

Prof. Dr. Elaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balistik başlığın kompozit malzemeden üretildiğini ifade etti.

Başlığın askeri alanlarda kullanıma uygun özellikler taşıdığını ve insan anatomisine uygun üretildiğini anlatan Elaldı, başlığın ergonomik bir tasarıma sahip olduğunu söyledi.

- Türk anatomik ölçüleri dikkate alındı

Elaldı, öğrenciler ile geliştirdikleri Türk Standartları Enstitüsünün TS 3667 no'lu standardlarını taşıyan balistik başlığın, Türk halkının anatomik ölçüleri dikkate alınarak tasarlandığını aktardı.

Faruk Elaldı, şu bilgileri verdi:

"Balistik başlığın ön kısmında bulunan kısmi siper, atış esnasında güneş ışığını kırarak nişan almayı kolaylaştırıyor. Başlığın ense kısmına yerleştirilen özel geometri sayesinde nişan alma sırasında öne doğru kayması engellendi. Balistik başlık, mevcutta kullanılan eş değerlerine göre yüzde 30 oranında daha hafif üretildi. Başlık üzerine gece görüş dürbünü ve personel telsizi takılabiliyor."

- Proje, TÜBİTAK tarafından desteklendi

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz de fakültelerinde yürütülen projenin Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı (TÜBİTAK 2209-B) kapsamında desteklendiğini kaydetti.

Dengiz, "Proje sonunda, prototip olarak imal edilen kompozit başlık savunma sanayisinin ihtiyaçları için geliştirildi. Başlık, ithal başlıkların ergonomi sorunlarını taşımayan, daha konforlu alternatif bir ürün." değerlendirmesinde bulundu.

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