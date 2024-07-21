Türkeş kardeşler birbirine girdi: Osman Kavala çıkışı tartışmayı alevlendirdi

Alparslan Türkeş'in siyaset sahnesinde farklı partilerde yol yürüyen çocukları Tuğrul Türkeş ile Ayyüce Türkeş arasında 'Osman Kavala' tartışması çıktı. Tuğrul Türkeş geçtiğimiz günlerde cezaevindeki Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklayarak ses getirmişti.

OSMAN KAVALA ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Serbestiyet'ten Oral Çalışlar'a demeç verip Osman Kavala ile niye ilgilendiğini açıklayan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “Ben, hayatının 7 yılını, ömrünün 10’da 1’ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” dedi. Bunun üzerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'ten kardeşine tepki geldi.

"ONU ANLAMADAN TÜRK SİYASETİNDE YER EDİNENLER ARTIK BAŞBUĞ’UN RUHUNU RAHAT BIRAKIN"

Sosyal medyadan Tuğrul Türkeş'in açıklamasını alıntılayan Ayyüce Türkeş şunları kaydetti: "Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti’ne Türk Devleti’ne adamış; ameli ile adını altın harflerle tarihe yazdırmış büyük bir devlet adamıdır.

Vefatınının üzerinden 27 yil geçmiş olmasina rağmen sırf O’nun bıraktığı miras ile ama maalesef O’nu anlamadan; temsil edemeden Türk siyasetinde yer edinenler artik BAŞBUĞ’un ruhunu rahat bırakın.. Her türlü siyasetinizi, pazarlığınızı kendi adınıza yapın.. BAŞBUĞ TÜRKEŞ, eline kan bulaşanların/ruhunda hainlik ve bölücülük olanların ağzının sakızı değildir. BAŞBUĞ TÜRKEŞ’ten öğrenilen “Milliyetçilik” de ne oturduğun koltuğun gücü ile sağa sola X hesabından saldırarak yapılır ne de siyasi pazarlıkların piyonu olarak yapılır.

"BAŞBUĞ TÜRKEŞ İLE OSMAN KAVALA'YI AYNI KEFEYE KOYMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Hele hele ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken BAŞBUĞ TÜRKEŞ ile Osman KAVALA’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek..

"KENDİ EVLADI DAHİL HİÇKİMSEYE BEDEL ÖDETMEMİŞTİR"

Ayrıca, Başbuğ TÜRKEŞ’in hatırlarını merak edenler; BAŞBUĞ’un kendi anlatıp yazdırdığı ŞAHİNLER’in DANSI’nı okuyabilir. Başbuğ TÜRKEŞ, oğlunun düğününü hapiste olduğu için değil; oğlu babası hapisteyken düğün yaptığı için görememiştir. Şunu da vurgulamak isterim ki BAŞBUĞ TÜRKEŞ kendi evladı dahil hiçkimseye bedel ödetmemiştir; hertürlü bedeli kendi ödemiş ve arkasında çok büyük gurur verici bir manevi miras bırakmıştır. Bedel ödediği olarak söylediğiniz şeylere de kendi hiçbirzaman bedel ödemek olarak bakmamış ve birgün bile şikayet etmemiştir. Yaşadığı herşeyi büyük Türk Milleti’ne hizmet olarak gördü o yüzden hiç yılmadı/yıkılmadı. Büyük Türk Milleti’nin gönlüne girerek ölümsüzlüğü kazandı. Ruhu şad mekanı cennet olsun."

Tuğrul Türkeş de kardeşine yine sosyal medyadan şöyle yanıt verdi:

"Benim sosyal medyada paylaştığım mesajlarım ve yapılan söyleşi akabinde gelen sitem, eleştiri ve karşıt düşüncelere yönelik bir yorum beklendiği açıktır. Ben hiçbir yazımda ve/veya konuşmamda Rahmetli Türkeş'e atıf veya alıntı yapmadım, yapmam. Bunlar, olmayan konularda fikir yürütmek istiyorlar. Konu beni veya aileyi ilgilendiren bir konu değildir.

Daha önce de altını çizdiğimiz gibi mesele; Türkiye ve uluslararası arenada yaşananlar ve bunların nasıl çözüleceğini öngörerek hamle yapmaktır. Konuyu bu ana hedefinden çıkartıp meseleyi ailevi ve/veya başka mecralarda tartışmaya kalkmak işin özüne zarar verir. Bu nedenle bunu asla yapmayacağım.

Ben hala yaklaşık 3 ay önce sorduğum sorulara ve devamındaki ilave sorularıma cevap arıyorum. Ben TBMM çatısı altında görev yapan 593 milletvekilinden birisiyim. Umarım ve dilerim ki diğer 592 arkadaşımı da beni takip, kontrol ve denetlediğiniz gibi takip ediyorsunuzdur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır