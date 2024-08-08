Türkiye'de arabasını sattı! O parayla Amerika'da kendisine sıfırdan hayat kurdu... "Ben artık bir şey söylemiyorum"

Türkiye'de arabasını sattıktan sonra elde ettiği parayla Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine yeni bir hayat kuran bir kişi sosyal medyada gündem yarattı.

Görüntülerde 36 bin dolarla Amerika'ya gittiğini söyleyen adam, tek tek aldığı ürünleri saydı. Mobilyalardan, Iphone 15 cep telefonuna hatta arabasına kadar her şeyini alan adam bir de 6 aylık kirasını da ödedi. Üstelik cebinde 10 bin dolar parası da kaldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan adam, "Ben artık bir şey söyleyemiyorum" dedi. Paylaşım sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence abartıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunları görünce üzülüyorum" yorumunda bulundu.