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    4. Türkiye'de arabasını sattı! O parayla Amerika'da kendisine sıfırdan hayat kurdu... "Ben artık bir şey söylemiyorum"

    Türkiye'de arabasını sattı! O parayla Amerika'da kendisine sıfırdan hayat kurdu... "Ben artık bir şey söylemiyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 07:59
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    Türkiye'de sattığı arabasının parasıyla kendisine Amerika'da yeni bir hayat kurduğunu dile getiren bir kişinin sosyal medya paylaşımı dikkatleri çekti. Arabasını sattıktan sonra 36 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 206 TL) ile Amerika'ya giden adam bu parayla 6 aylık ev kirasından, evdeki eşyalara, cep telefonundan, arabasına kadar her şeyi satın almayı başardı.

    Türkiye'de arabasını sattı! O parayla Amerika'da kendisine sıfırdan hayat kurdu... "Ben artık bir şey söylemiyorum"

    Türkiye'de arabasını sattıktan sonra elde ettiği parayla Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine yeni bir hayat kuran bir kişi sosyal medyada gündem yarattı.

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    Görüntülerde 36 bin dolarla Amerika'ya gittiğini söyleyen adam, tek tek aldığı ürünleri saydı. Mobilyalardan, Iphone 15 cep telefonuna hatta arabasına kadar her şeyini alan adam bir de 6 aylık kirasını da ödedi. Üstelik cebinde 10 bin dolar parası da kaldı.

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    O anları sosyal medya hesabından paylaşan adam, "Ben artık bir şey söyleyemiyorum" dedi. Paylaşım sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence abartıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunları görünce üzülüyorum" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika
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