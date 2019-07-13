Türkiye'de bir ilk! Gece kartalları artık...

Afyonkarahisar sokaklarının 'Gece Kartalları', hem mahallelerin güvenliğini sağlıyor hem de Afyonkarahisar Emniyet Teşkilatı’na büyük güç katıyor. Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayan bekçiler, karanlık sokakların huzur ve güveni için görevlerini yerine getiriyor.