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Türkiye'de bir ilk! Gece kartalları artık...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Geçmişte güven ve emniyetin simgesi olan gece bekçileri, Afyonkarahisar sokaklarına yıllar sonra geri dönerek şehrin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Afyonkarahisar sokaklarının 'Gece Kartalları', hem mahallelerin güvenliğini sağlıyor hem de Afyonkarahisar Emniyet Teşkilatı’na büyük güç katıyor. Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayan bekçiler, karanlık sokakların huzur ve güveni için görevlerini yerine getiriyor.

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk
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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar gece bekçileri

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