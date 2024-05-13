HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yer: Bursa! 9 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu faciaya döndü...

Yer: Bursa! 9 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu faciaya döndü...

13.05.2024 09:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin ziyaretine giden 9 yaşındaki C.K., evde bulduğu av tüfeğiyle oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu aynı yaştaki kuzeni Miraç Güvenir'i başından vurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yer: Bursa! 9 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu faciaya döndü...

Olay saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan Miraç Güvenir, ailesiyle birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için anneannesinin evine geldi. İddiaya göre Miraç Güvenir ve kuzeni C.K. odada oyun oynarken buldukları av tüfeği ile birbirlerine şaka yapmaya başladı.

Screenshot_2

ŞAKALAŞMAK İSTEMİŞTİ

C.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin ateş almasıyla Miraç Güvenir başından vuruldu. Evdekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kanlar içerisinde yerde bulunan çocuğun öldüğünü belirledi. Miraç Güvenir’in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Ç.K.'nın ise jandarma karakolunda muhafaza altında olduğu öğrenildi.

Screenshot_3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Screenshot_4

Screenshot_5

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adeta zehir: Genleri bile değiştirebiliyor! Adeta zehir: Genleri bile değiştirebiliyor!
Cumhur İttifakı iddialarına Galatasaray'lı yanıt! "Lucescu meşhur etmişti"Cumhur İttifakı iddialarına Galatasaray'lı yanıt! "Lucescu meşhur etmişti"
2 ilçede okullara 'sağanak yağış' tatili2 ilçede okullara 'sağanak yağış' tatili
Anahtar Kelimeler:
anneler günü Bursa av tüfeği
En Çok Okunan Haberler
Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm gözler 7 Temmuz'da!

Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm gözler 7 Temmuz'da!

Kamuda tasarruf dönemi 'bugün' başlıyor!

Kamuda tasarruf dönemi 'bugün' başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

İhsanoğlu 10 yıl sonra açıkladı: "Bana teklif MHP'den geldi"

İhsanoğlu 10 yıl sonra açıkladı: "Bana teklif MHP'den geldi"

Randevunuz iptal edilebilir! Saat detayına dikkat

Randevunuz iptal edilebilir! Saat detayına dikkat

Kızı için 'büyücüye' başvurdu, neye uğradığını şaşırdı

Kızı için 'büyücüye' başvurdu, neye uğradığını şaşırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.