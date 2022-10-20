Türkiye'de gökyüzünde görülen parlak cisimler heyecan yaratmıştı! Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya 54 Starlink uydusu daha gönderdi!

Dünyanın her yerinde kesintisiz ve çok yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamayı amaçlayan, yörüngedeki Starlink uydularına yenileri eklendi. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

63'ÜNCÜ MİSYON TAMAMLANDI

Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi’nden fırlatılan Starlink uyduları yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştı. SpaceX bu yıl 46’ncı şu ana kadar ise 63’üncü Starlink misyonunu tamamladı. Son fırlatma ile yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.

BAŞARIYLA DÜNYA'YA DÖNDÜ!

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, başarılı şekilde Dünya’ya geri dönerek, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi’ne iniş yaptı.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ HEYECAN YARATTI

Starlink uyduları geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'nin bir çok bölgesinde görülmüştü. Gökyüzünde sıralı şekilde hareket eden parlak cisimler heyecan yaratmıştı.

Dikkat çeken görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedilmişti.



Sosyal medyada sıkça paylaşılan parlak cisimlerin, Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu ortaya çıkmıştı.



