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  4. Türkiye'de gökyüzünde görülen parlak cisimler heyecan yaratmıştı! Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya 54 Starlink uydusu daha gönderdi!

Türkiye'de gökyüzünde görülen parlak cisimler heyecan yaratmıştı! Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya 54 Starlink uydusu daha gönderdi!

20.10.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılan Starlink uyduları, geçtiğimiz ay Türkiye'de pek çok bölgeden izlenmiş ve heyecan yaratmıştı. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları gören vatandaşlar heyecan yaşamış ve o anları cep telefonlarıyla kaydetmişti. SpaceX, binlerce uydusuna ek olarak Falcon 9 roketi ile uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı. Böylece SpaceX'in yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.

Türkiye'de gökyüzünde görülen parlak cisimler heyecan yaratmıştı! Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya 54 Starlink uydusu daha gönderdi!

Dünyanın her yerinde kesintisiz ve çok yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamayı amaçlayan, yörüngedeki Starlink uydularına yenileri eklendi. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

63'ÜNCÜ MİSYON TAMAMLANDI

Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi’nden fırlatılan Starlink uyduları yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştı. SpaceX bu yıl 46’ncı şu ana kadar ise 63’üncü Starlink misyonunu tamamladı. Son fırlatma ile yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.

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BAŞARIYLA DÜNYA'YA DÖNDÜ!

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, başarılı şekilde Dünya’ya geri dönerek, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi’ne iniş yaptı.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ HEYECAN YARATTI

Starlink uyduları geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'nin bir çok bölgesinde görülmüştü. Gökyüzünde sıralı şekilde hareket eden parlak cisimler heyecan yaratmıştı.

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Dikkat çeken görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedilmişti.

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Sosyal medyada sıkça paylaşılan parlak cisimlerin, Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu ortaya çıkmıştı.

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Elon Musk Starlink space x

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