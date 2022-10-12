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NASA'nın Dünya'yı kurtarma provası başarıyla sonuçlandı! DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidin yörüngesi değişti

12.10.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, 'gezegen savunması' denemesinde DART isimli uzay aracını Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide çarptırmıştı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) kapsamında fırlattığı uzay aracının çarptığı Dimorphos adlı asteroidin yörüngesinin değiştiğini açıkladı. NASA'nın insanlığın sonunu getirebilecek olası felaketlere karşı önlem olarak yaptığı çarpışmanın başarılıyla sonuçlanması bilim dünyasını da heyecanlandırdı.

NASA'nın Dünya'yı kurtarma provası başarıyla sonuçlandı! DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidin yörüngesi değişti

NASA tarafından 24 Kasım 2021'de fırlatılan uzay aracı DART, Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıkta, birbirinin etrafındaki yörüngede dönen Dimorphos isimli asteroide, 27 Eylül'de başarıyla çarpmıştı. NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü iş birliği ile yürütülen ve Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir "gezegen savunma yöntemini" test etmeyi hedefleyen ilk deney canlı yayınlanmıştı. NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, fırlatılan uzay aracının çarptığı Dimorphos adlı asteroidin yörüngesinin değiştiği aktarıldı.

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ASTEROİDİN YÖRÜNGESİ 32 DAKİKA DEĞİŞTİ

NASA, bir dizi uzay ve dünya tabanlı teleskopları kullanarak ölçümler yaptıktan uzay aracının etkisinin Dimorphos'un Didymos çevresindeki yörüngesini 32 dakika değiştirdiğini ve 11 saat 55 dakikalık yörüngeyi 11 saat 23 dakikaya kısalttığını doğruladı.

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NASA çarpışmadan önce Dimorphos'un minimum başarılı yörünge periyodu değişimini 73 saniye veya daha fazla olarak tahmin etmişti. Erken veriler, DART'ın bu minimum ölçütü 25 kattan fazla aştığını gösteriyor.

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"NASA'NIN DÜNYA'YI SAVUNMAK KONUSUNDA NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNUN KANITI"

NASA Başkanı Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Bu görev, NASA'nın Evrenin bize sunduğu her şeye hazır olmaya çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullanarak, NASA'nın Dünya’yı savunmak konusunda ne kadar ciddi olduğunu kanıtladığını belirtti.

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NASA'nın Gezegen Bilimleri Bölümü Direktörü Lori Glaze ise yaptığı açıklamada, “Bu sonuç, DART'ın hedef asteroid ile etkisinin tam etkisini anlamak için önemli bir adımdır. Her gün yeni veriler geldikçe gökbilimciler, DART gibi bir görevin gelecekte Dünya'yı bir asteroitle çarpışmaktan korumaya yardımcı olmak için kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılacağını daha iyi değerlendirebilecek” dedi.

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Son dakika: NASA'nın gezegen savunması denemesi canlı yayınlandı! DART uzay aracı asteroide çarptırıldıSon dakika: NASA'nın gezegen savunması denemesi canlı yayınlandı! DART uzay aracı asteroide çarptırıldı

İLK GEZEGEN SAVUNMA DENEYİ

NASA, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de DART misyonunu başlatmıştı. Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı 27 Eylül’de TSİ 02.15 sıralarında Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarpmıştı. DART, Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan ilk deney olarak kayıtlara geçti. (İHA)

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NASA asteroid
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