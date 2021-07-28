Türkiye’de kuraklık süper bilgisayarlar yardımıyla hesaplandı

Avrupa’da yaşanan fırtına ve şiddetli yağışlar bilim insanlarına göre 2100 yılında da devam edecek. Avrupa'da mevcut duruma göre 7 kat daha sık ekstrem yağış potansiyeli var. Hatırlayacağınız üzere Avrupa’da şu sıralar yaşanan yağış felaketi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada, Avrupa'daki şiddetli yağmur fırtınalarının küresel iklim değişikliğiyle birlikte artan nem ve daha yavaş hareket eden bulutlar nedeniyle 2100 yılına kadar karalarda 14 kat artacağı tespit edildi.

"TÜRKİYE SU KITLIĞI NOKTASINDA EN PROBLEMLİ ÜLKELERDEN BİRİSİ OLACAK"

Avrupa’da yağışlar nedeniyle can ve mal kayıpları giderek artarken Türkiye’de tablo çok daha farklı olacak. Özellikle güney ve batı bölgelerimiz son derece kuru bir hale gelecek, yaz ve sonbahar yağışları azalacak.

Bu kuraklık süper bilgisayarlar ile ölçüldü. Her ne kadar kuraklık tehlikesi Avrupa için görülmese bile yine de Türkiye’yi sert etkileyecek. 2100 yılında kuraklık ile birlikte su kıtlığı ortaya çıkacak. Araştırmaya göre Türkiye, Akdeniz kuşağındaki küresel iklim değişikliği nedeniyle su kıtlığı noktasında en problemli ülkelerden birisi olacak.

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