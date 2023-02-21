Türkiye’deki depremlerden Hindistan basını dersler çıkarttı! “Doğru tasarım ve inşaat malzemeleri”

Dünyanın Çin’den sonra en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından deprem uzmanları kendi bölgelerine dikkat çekmeye başladı. Hindistan’ın ünlü gazetecilerinden İftikhar Gilani, moneycontrol.com isimli internet sitesindeki yazısında Türkiye’deki depremlerin ülkelerindeki binaların denetlemesine yönelik olarak uyarı niteliğinde olduğunu savundu.

BÜYÜK DERS SUNUYOR

Hindistan'ın Himalaya bölgesinin çoğu kısmı, Batı Ghats kuşağı, Kutch bölgesi ve son olarak Hint-Gangetik Ovası fay hatlarının geçtiği bölümler olarak kabul ediliyor. Deprem uzmanı Imtiyaz Soolomin, çoğu binanın doğru tasarım ve inşaat malzemeleriyle inşa edilirse bu tür sarsıntılara dayanabileceğini söyledi. Soolomin, çoğu yerde depremin büyüklüğünün tolere edilebilecek maksimum değerin altında olduğunu ve uzmanların çöken binaların çoğunun deprem bina yönetmeliklerine uymadığı sonucuna varmasına yol açtığını söyledi.

Hint medyası, “Türkiye’deki deprem, izinsiz yapılaşma ve deprem yönetmeliğine uyulmayan Hindistan’daki şehir planlamacılar için büyük ders sunuyor” yorumunu yaparak binaların sağlamlığının kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Haberde, “Türkiye ve Suriye’de yaşanan üzücü ve kalp kırıcı insani trajedi Hindistan’daki şehir planlamacılar için bina yönetmeliğine uygun olmayan binalarla mücadele için bir uyarı niteliğinde” denildi.