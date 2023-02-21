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Türkiye’deki depremlerden Hindistan basını dersler çıkarttı! “Doğru tasarım ve inşaat malzemeleri”

21.02.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasın tüm dünya afet bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. 10 ili etkileyen ve on binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerin ardından bölgede artçılar devam ederken Hindistan basını kendi ülkelerindeki depremler için atmaları gerek adımları haberleştirdi.

Türkiye’deki depremlerden Hindistan basını dersler çıkarttı! “Doğru tasarım ve inşaat malzemeleri”

Dünyanın Çin’den sonra en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından deprem uzmanları kendi bölgelerine dikkat çekmeye başladı. Hindistan’ın ünlü gazetecilerinden İftikhar Gilani, moneycontrol.com isimli internet sitesindeki yazısında Türkiye’deki depremlerin ülkelerindeki binaların denetlemesine yönelik olarak uyarı niteliğinde olduğunu savundu.

BÜYÜK DERS SUNUYOR

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Hindistan'ın Himalaya bölgesinin çoğu kısmı, Batı Ghats kuşağı, Kutch bölgesi ve son olarak Hint-Gangetik Ovası fay hatlarının geçtiği bölümler olarak kabul ediliyor. Deprem uzmanı Imtiyaz Soolomin, çoğu binanın doğru tasarım ve inşaat malzemeleriyle inşa edilirse bu tür sarsıntılara dayanabileceğini söyledi. Soolomin, çoğu yerde depremin büyüklüğünün tolere edilebilecek maksimum değerin altında olduğunu ve uzmanların çöken binaların çoğunun deprem bina yönetmeliklerine uymadığı sonucuna varmasına yol açtığını söyledi.

Hint medyası, “Türkiye’deki deprem, izinsiz yapılaşma ve deprem yönetmeliğine uyulmayan Hindistan’daki şehir planlamacılar için büyük ders sunuyor” yorumunu yaparak binaların sağlamlığının kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Haberde, “Türkiye ve Suriye’de yaşanan üzücü ve kalp kırıcı insani trajedi Hindistan’daki şehir planlamacılar için bina yönetmeliğine uygun olmayan binalarla mücadele için bir uyarı niteliğinde” denildi.

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deprem Hindistan

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