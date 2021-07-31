Türkiye'deki yangınlarda son durum! (Adana, Antalya ve Muğla yangınlarında son durum)

Türkiye'de 28 Temmuz'da birçok bölgede aynı anda başlayan yangınlar halen devam ediyor. Başta Adana, Antalya ve Muğla olmak üzere çok sayıda ilde etkili olan yangınlarla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Parkdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık.



10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. pic.twitter.com/CqeagGPQ5o — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 31, 2021



