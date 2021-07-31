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  4. Türkiye'deki yangınlarda son durum! (Adana, Antalya ve Muğla yangınlarında son durum)

Türkiye'deki yangınlarda son durum! (Adana, Antalya ve Muğla yangınlarında son durum)

31.07.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında, Türkiye'de etkili olan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Pakdemirli, 88 yangının kontrol altına alındığını, 10'unun ise devam ettiğini belitti.

Türkiye'deki yangınlarda son durum! (Adana, Antalya ve Muğla yangınlarında son durum)

Türkiye'de 28 Temmuz'da birçok bölgede aynı anda başlayan yangınlar halen devam ediyor. Başta Adana, Antalya ve Muğla olmak üzere çok sayıda ilde etkili olan yangınlarla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

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Twitter hesabından açıklama yapan Parkdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bekir Pakdemirli
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah görev alan personelin işlerini rastgetirsin inşallah bu
millet dronlarla dubaide yağmur yağdırıyor bizinliker uyuyor
Alanyada yanmaya başladı yukarıdan hiç kimsenin haberi yok ne yazık ki

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