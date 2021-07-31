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Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Yangınlar aynı anda nasıl çıktı?

31.07.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana pek çok bölgede aynı anda çıkan yangınlar kafalara çok sayıda soruyu getirdi. "Sabotaj mı yoksa küresel ısınmadan mı kaynaklı?" sorusu bunların başında gelirken, uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Yangınlar aynı anda nasıl çıktı?

Türkiye'de 28 Temmuz'da birçok bölgede aynı anda başlayan yangınlar halen devam ediyor. Başta Antalya, Muğla, Adana ve Mersin olmak üzere çok sayıda ile sıçrayan yangınlar, kafalarda, yangınların çıkış nedeniyle ilgili de pek çok soruyu da oluşturdu.

Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Seda Nur Başpınar ve Ece Çelik imzasıyla yer alan habere göre, uzman isimler yangının nedenlerini 4 maddede sıraları.

HAVA ISINDI, NEM AZALDI

Sabotaj ihtimalini tamamen devre dışı bırakmayan uzmanlar, temmuz-ağustos ayını yangın ayı olarak tanımladı. Hava sıcaklığının yükselip yağışın azalmasına bağlı olarak nem oranının yüzde 10'lara düşmesi, rüzgar çıktığı takdirde yangın riskini artırıyor.

FÖN ETKİSİ

Fön etkisinin yangınlara zemin hazırladığını aktaran uzmanlar, dağ yamaçlarından esen sıcak rüzgarların, ağacı, yaprağı kuruttuğu belirtti. Sonucunda ise kuruyan ağaç ve yaprakların, çıra gibi yanmaya müsait olduğunu dile gitirdiler.

İNSAN FAKTÖRÜ

Köylerin, sitelerin ve otellerin ormanlarla iç içe geçtiğini belirten uzmanlar buralardan ormanlara ateş sıçrayabildiğini belirtti.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Orman yangınlarını, küresel iklim değişikliğinin en belirgin göstergelerinden biri olarak tanımlayan uzman isimler, kuraklığın bu yaz etkili olduğunu, bu nedenle bütün dünyada ormanların yandığını ifade etti.

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