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Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık tarihi eser 'Yıldız Avcısı'nın iadesi reddedildi

08.09.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan ve "Yıldız Avcısı" (Guennol Stargazer) olarak bilinen 5 bin yıllık mermer tarihi eserin iade talebini reddetti.

Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık tarihi eser 'Yıldız Avcısı'nın iadesi reddedildi

Türkiye'nin mermer idolün iadesi için New York'ta eseri satışa sunan Michael Steinhardt ve Christie's Müzayede Evi'ne açtığı dava sonuçlandı.

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MAHKEME İADE TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme, Kiliya tipi idollerin Anadolu dışında başka ülkelerde yapılan kazılarda bulunmamış olması, bu eserin devlet malı olması, Michael Steinhardt'ın mermer idolü Türkiye’den kaçırılan Lidya Hazineleri'ni sattığı bilinen JJ Klejman isimli tacirden satın almış olması ve duruşma sırasında Steinhardt'ın eserin kökeninin Türkiye olduğunu bildiğini inkar etmemesine rağmen iade talebini kabul etmedi.

Davaya bakan Hakim Alison Nathan, Türkiye'nin, tarihi eser 2017 yılında Christie's Müzaye Evi tarafından satışa sunulana kadar harekete geçmediğini ve dava açmakta geciktiğini gerekçe göstererek iade talebini reddetti.

Türkiye'den kaçırılan tarihi eser, New York'ta 2017'de Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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