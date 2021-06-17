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  4. Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

17.06.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 26 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 21.00'de Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

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216 BİN DOZA ULAŞTI

Son gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 216 bine doza ulaştı.

Gece geç saatlerde bir miktar aşının daha KKTC'ye gelmesi bekleniyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temaslarına ilişkin Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) yaptığı değerlendirmede, temmuz ayı sonuna kadar Türkiye'den her hafta belirli sayılarda aşının KKTC'ye gönderileceğini ve aşılama seferberliği başlatılacağını vurgulamıştı.

Üstel, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden her hafta Sinovac aşıları gelecek. Bu doğrultuda biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ve özellikle aşılama merkezlerimizin de dışına çıkarak, özel hastanelerle ve Yakın Doğu Hastanesi ile de iş birliği içerisinde bu aşılamaya hız katmış olacağız." demişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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