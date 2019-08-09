Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü heyeti Tanzanya'da

DARÜSSELAM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüleri, kurban eti dağıtımı için Tanzanya'nın Darüsselam bölgesine ulaştı.

TDV Tanzanya Kurban Koordinatörü Selman Aktaş ve beraberindeki 21 gönüllü, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Türk Hava Yolları uçağıyla Julius Nyerere Havalimanı'na geldi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın çeşitli kentlerindeki 19 bölgede kurban keseceklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da hayırsever bağışçıların kendilerine emanet ettikleri kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Aktaş, "Tanzanya'da toplamda 21 bin 700 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Burada 19 bölgede yapacağımız çalışmalarla ümmetin fakir insanlarına el uzatmak, omuz vermek, vazifemizi yerine getirip buradan ülkemize hayır dualarıyla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Aktaş, Tanzanya'da yaklaşık 800 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

