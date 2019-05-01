Türkiye Kamu-Sen’den Samsun’da ’1 Mayıs’ mitingi

Sen Genel Merkezi’nce "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle Samsun’da miting gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nce, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun’da yürüyüş ve miting gerçekleştirildi. İlkadım ilçesi Sevgi Kafe önünde toplanan binlerce kişi türküler ve sloganlar eşliğinde ve sahil yolunda yürüyüş gerçekleştirildi. Kurutuluş Yolu’na kadar devam eden yürüyüş sonunda burada miting gerçekleştirildi.

“3600 ek gösterge sözü verildi unutuldu”

Mitingde açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalışanlarının taleplerini dile getirdi. Ayrımcılığa yol açan, objektif unsurlar içermeyen her uygulamanın kamuda yeni yandaş oluşumların kaynağı olacağını ifade eden Kahveci, “Bugün FETÖ belasını başımıza saran bu tarafgir anlayıştan vazgeçilmedikçe, kamuya yeni örgütler çöreklenir. Öğretmenlerin 4+2 sözleşmeli uygulaması 3+1’e indirilecek dendi unutuldu. Tam bir yıl önce kamu görevlilerine 3600 ek gösterge sözü verildi unutuldu. Tüm memurlarımızın ek gösterge beklentisi var dedik. Ek gösterge adaletsizliği yüzünden emeklilik kabusa dönüşüyor dedik. Yardımcı hizmetlilerin sorunları, memurlarımızın, teknisyenlerin, şeflerin ek ödeme ve özel hizmet tazminatı başta olmak üzere, maruz kaldıkları adaletsizlikler, çalışanlarımızı canından bezdirdi. Emeklilerimiz de düşük maaşla yoksulluk içinde hayat mücadelesi veriyor” dedi.