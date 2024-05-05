Son dakika| Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Derinliği...

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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