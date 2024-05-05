HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika| Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Derinliği...

Son dakika| Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Derinliği...

05.05.2024 23:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son dakika| Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Derinliği...

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisinÖzgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisin
Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gittiSosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gitti
Ankara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli olduAnkara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem Van
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan duyurdu! Kazandıkları belediyeler sonrası ilk icraatlarını açıkladı

Fatih Erbakan duyurdu! Kazandıkları belediyeler sonrası ilk icraatlarını açıkladı

Ankara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli oldu

Ankara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli oldu

Rıdvan Dilmen şampiyonluk için konuştu, F.Bahçelileri kızdırdı!

Rıdvan Dilmen şampiyonluk için konuştu, F.Bahçelileri kızdırdı!

Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gitti

Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gitti

Göçmenlerle ilgili sözleri gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı

Göçmenlerle ilgili sözleri gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı

Lüks villada sır ölüm! Eğlence sırasında feci şekilde can verdi

Lüks villada sır ölüm! Eğlence sırasında feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.