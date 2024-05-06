HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Aksaray'dan kötü haber! Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Aksaray'dan kötü haber! Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan telef oldu

06.05.2024 01:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü. AFAD ekibi 80 küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtardı, 50 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalıp telef oldu.

Aksaray'dan kötü haber! Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşiltepe beldesinde Sefer Kertel’e ait ahırda meydana geldi. Yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp çöktü. Durumu fark eden Sefer Kertel, jandarma ve AFAD'a haber verdi. AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 50 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalıp telef oldu.

AHIR-COKTU-50-KUCUKBAS-HAYVAN-OLDU_49746

AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, “AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor." dedi.

AHIR-COKTU-50-KUCUKBAS-HAYVAN-OLDU_49746 (3)

"50 HAYVANIN TELEF OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Tarım Orman İl Müdürü Nejdet Demir ise “Çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış ve duvarlar da dayanamayarak ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal ediyor. Ekipler, buradaki vatandaşlarla birlikte ilk etapta 80'e yakın hayvanı canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespitiyle net rakamlar belli olur. 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Özgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisinÖzgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisin
Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gittiSosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gitti
Anahtar Kelimeler:
küçükbaş hayvan ahır
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde otelleri vardı! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Birçok ilde otelleri vardı! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Rıdvan Dilmen şampiyonluk için konuştu, F.Bahçelileri kızdırdı!

Rıdvan Dilmen şampiyonluk için konuştu, F.Bahçelileri kızdırdı!

Ankara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli oldu

Ankara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli oldu

Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gitti

Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gitti

Göçmenlerle ilgili sözleri gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı

Göçmenlerle ilgili sözleri gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı

Özgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisin

Özgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisin

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.