HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG, Taksim Meydanı'nda

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG, Taksim Meydanı'nda

13.05.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı’na geldi. TOGG ‘a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG, Taksim Meydanı'nda

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı’na geldi. TOGG ‘a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli ve milli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı’na geldi. Başkan Yıldız, TOGG’un önünde vatandaşlarla ve turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Direksiyonun başında olan Yıldız, İstiklal Caddesi’ni de TOGG ile gezdi.

TOGG aracına yoğun ilgi gösteren vatandaş ve turistler, araçla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, ‘’TOGG milletimizin onur tablosu. Yerli ve milli aracımız TOGG, şu anda Beyoğlu’nda ve Beyoğlu’na hizmet edecek. Bugün itibariyle hemşehrilerimizle beraber inşallah TOGG Beyoğlu sokaklarımızda hizmet vermeye başlayacak’’ dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anları! Tekme-tokat birbirlerine girdilerDehşet anları! Tekme-tokat birbirlerine girdiler
Mitingine 100 kişi katıldı! Esprileri ile güldürdü...Mitingine 100 kişi katıldı! Esprileri ile güldürdü...
Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"
Anahtar Kelimeler:
togg

En Çok Okunan Haberler

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

İlginizi Çekebilir

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.