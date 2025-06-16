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Türkiye’nin ilk kadın kooperatifi kıraathanesi: "Siyasetçilerin, sanatçıların ve gazetecilerin buluşma noktası"

Erzurum’da kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün rehberlik desteğiyle hayata geçirilen örnek modellerden biri olan Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi, Türkiye’nin ilk kadın kooperatifi kıraathanesini açarak önemli bir ilke imza attı.

Türkiye’nin ilk kadın kooperatifi kıraathanesi: "Siyasetçilerin, sanatçıların ve gazetecilerin buluşma noktası"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını artırmak amacıyla rehberlik temelli çalışmalarla örnek girişimlere destek veriyor. Bu kapsamda rehberlik desteği sağlanan modellerden biri olan Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi, Türkiye’de bir ilke imza atarak kıraathane kültürüne farklı bir soluk getirdi.

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Üç yıl önce kurulan kooperatif, kadınlara meslek edindirme ve üretime katılım sağlama amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çabanın en somut yansıması olan Aşık Sümmani Baba Âşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi, yalnızca bir üretim ve istihdam alanı değil; aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sosyal etkileşimin merkezi haline geldi.

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SİYASETÇİLERİN, SANATÇILARIN VE GAZETECİLERİN BULUŞMA NOKTASI

Erzurum’un halk edebiyatı mirasına ithafen Aşık Sümmani’nin ismini taşıyan kıraathane, halk ozanları geceleri, şiir dinletileri, müzik buluşmaları ve çeşitli atölyelerle geleneksel kültürü yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyor.

Erzurum kahvaltısı ile de iddialı olan mekanda; lavaş, civil peyniri, tereyağı, bal, kaymak ve menemen gibi zengin lezzetler sunuluyor. Kültür ve mutfağın iç içe geçtiği bu yapı, gastronomi turizmine katkı sağlıyor.

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Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren kıraathane, zamanla bürokratların, siyasetçilerin, sanatçıların ve gazetecilerin buluşma noktası haline geldi. Erzurum’un sosyal ve kültürel hayatına yön veren önemli mekânlardan biri olarak öne çıkıyor.

"KADINLARA MESLEK ÖĞRETİYORUZ"

Kooperatif Başkanı Işılay Çakır, yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle ifade etti: "Kadınlara meslek öğretiyoruz. Üretimden kültüre, sofradan sahneye uzanan bu yolculukta emeğin ve sözün kıymetini yaşatıyoruz. Aşık Sümmani Baba Kıraathanesi ve Gelenek Evi, bizim için sadece bir işletme değil; yaşayan bir kültür alanıdır."

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"GİRİŞİMLERİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

Kooperatifi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise şunları söyledi: "Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi bünyesindeki bu kıraathane, toplumsal dayanışmanın, üretimin ve kültürel aktarımın güzel bir örneğidir. Bakanlık olarak maddi destek sunmuyoruz; ancak rehberlik ve yönlendirme hizmetlerimizle bu tür girişimlerin güçlenmesine katkı sağlıyoruz."

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Ziyarete ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş da katıldı. Gökdaş, kıraathane ve gelenek evinin hem kadınların güçlenmesine hem de toplumsal dönüşüme katkı sunduğunu vurguladı.

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Aşık Sümmani Baba Âşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi, Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi çatısı altında Türkiye’de kıraathane kültürüne yeni bir bakış kazandırarak; üretim, kültür ve sosyal etkileşimi bir arada yaşatmaya devam ediyor.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kooperatif aile ve sosyal hizmetler kadın girişimci
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