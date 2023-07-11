Son dakika | Türkiye'nin yankı uyandıran İsveç kararına ABD'den yeni açıklama! F-16 ve AB üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar

Son dakika haberi: Dünya Türkiye'nin İsveç hakkındaki NATO kararını konuşuyor. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle ile İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısını çalmış, Finlandiya için tüm üye ülkelerden onay gelirken Türkiye ile İsveç arasında özellikle terörle mücadelede yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veto gelmişti. Erdoğan bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi öncesi dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in NATO üyeliğini masaya yatırmak üzere bir araya geldi. Görüşmeden uzlaşma çıktı.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini Meclis'e götürme kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın AB çağrısına değinen Sullivan, "Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil" dedi.

F-16'LAR İÇİN BIDEN DEVREDE

Sullivan ayrıca "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER'DEN 'ABD' TEMASI

Öte yandan Türkiye ile ABD arasında yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Son olarak bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği süreci ile F-16 tedarik ve modernizasyonu konusu üzerinde duruldu.

ERDOĞAN BUGÜN BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.

(AA)

