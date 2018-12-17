HABER

Türkiye'nin yeni radarı kuş uçurtmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine kavuşuyor. Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Faz-1 Projesi'nin son adımı olan atışlı testler başarıyla tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak milli çok fonksiyonlu aktif faz dizinli radar sisteminin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Çok Fonksiyonlu Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında önemli bir aşama başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yeni radarı kuş uçurtmayacak... Testleri başarıyla tamamladı

Proje kapsamında, ÇAFRAD sisteminin aktif faz dizinli antene sahip Çok Fonksiyonlu Radarı (ÇFR) ve Aydınlatma Radarı'nın (AYR) tek yüzlü versiyonları olan ÇFR-1 ve AYR-1 sistemleriyle elektronik tarama yapan dönmeyen tipte antene sahip IFF sisteminden oluşan Teknoloji Gösterim Prototipi'nin geliştirilmesi hedeflendi.
Fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan ÇAFRAD sistemi, geçici kabul testleri için kasım ayında TCG Göksu (F-497) Fırkateyni'nin helikopter pistine konuşlandırıldı, gemideki Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) füzesine entegre edildi.
Projenin son adımı olan atışlı testler ise 11-14 Aralık'ta gerçekleştirildi. ÇFR-1 Sistemi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'i tespit ve takip ederken, AYR-1 Sistemi ESSM füzesinin güdüm ve aydınlatmasını yaptı. Böylece hedef uçak Şimşek, yüksek hassasiyetle ve ilk seferde başarılı şekilde imha edildi.
Bu sayede hükümetin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan, "ÇAFRAD Faz-1 Projesi kapsamında kabul testleri, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermiyle atış testlerinin gerçekleştirilmesi" eylemi de yerine getirilmiş oldu.
Testler, SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN personelinin çabası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ personelinin destekleriyle gerçekleştirildi. ÇAFRAD'ın çok yüzlü nihai versiyonunun tedariki için gerekli faaliyetler ise devam ediyor.

UZUN MENZİLLİ HAVA RESMİNİ ÇIKARACAK

UZUN MENZİLLİ HAVA RESMİNİ ÇIKARACAK
ÇAFRAD, TF-2000 gemisinin üzerine konulacak ve geminin beyni olacak. Radar, uzun menzilde su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek, gemide bulunan güdümlü mermiyi yönlendirerek bu hedeflerin imhasını sağlayacak. ÇAFRAD içindeki radar sistemleri, platformlara ayrı ayrı entegre edilebiliyor. Söz konusu sistemler hep birlikte iken uzun menzilli hava resminin detaylı olarak oluşturulmasına ve eş zamanlı birçok görevin icrasına imkan sağlıyor.
X bantta çalışan ve aktif faz dizinli bir radar olan ÇAFRAD, elektronik tarama sayesinde dönen herhangi bir parçaya ihtiyaç duymuyor. Aynı anda çok fazla sayıda hedefi tespit ve takip edebilen ÇAFRAD, ayrıca aynı anda çok sayıda güdümlü mermiyi yönlendirebilme özelliğine sahip bulunuyor. ÇAFRAD teslimatlarının 2023'te başlaması hedefleniyor. ÇAFRAD sisteminin başarıyla test edilmesi Türkiye'nin radar ve elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesine yönelik kabiliyetlerde geldiği noktayı göstermesi açısından önem taşıyor. Türkiye, bu kabiliyetlere sahip ÇAFRAD sisteminin geliştirilmesi sayesinde, bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasına girmiş oldu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanlığı ÇAFRAD

En Çok Okunan Haberler

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Suudi Arabistan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Suudi Arabistan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Can Dündar'dan Fatih Portakal'a destek

Can Dündar'dan Fatih Portakal'a destek

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için önemli açıklama! Yeni sayı 2 bin 850

İstanbul için önemli açıklama! Yeni sayı 2 bin 850

Öyle bir yöntem buldu ki satışı ikiye katladı!

Şaka değil! Bu yolla günde bin TL kazanıyor

‘Kar Kaplanları' ölüme meydan okuyor

‘Kar Kaplanları' ölüme meydan okuyor

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine sıra gelecek

Günlük burç yorumları: 17 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

Yer: Van Erciş... MİT bilgi verdi, jandarma ele geçirdi!

MİT bilgi verdi, jandarma ele geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.