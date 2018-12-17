Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak milli çok fonksiyonlu aktif faz dizinli radar sisteminin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Çok Fonksiyonlu Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında önemli bir aşama başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yeni radarı kuş uçurtmayacak... Testleri başarıyla tamamladı

Proje kapsamında, ÇAFRAD sisteminin aktif faz dizinli antene sahip Çok Fonksiyonlu Radarı (ÇFR) ve Aydınlatma Radarı'nın (AYR) tek yüzlü versiyonları olan ÇFR-1 ve AYR-1 sistemleriyle elektronik tarama yapan dönmeyen tipte antene sahip IFF sisteminden oluşan Teknoloji Gösterim Prototipi'nin geliştirilmesi hedeflendi.

Fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan ÇAFRAD sistemi, geçici kabul testleri için kasım ayında TCG Göksu (F-497) Fırkateyni'nin helikopter pistine konuşlandırıldı, gemideki Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) füzesine entegre edildi.

Projenin son adımı olan atışlı testler ise 11-14 Aralık'ta gerçekleştirildi. ÇFR-1 Sistemi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'i tespit ve takip ederken, AYR-1 Sistemi ESSM füzesinin güdüm ve aydınlatmasını yaptı. Böylece hedef uçak Şimşek, yüksek hassasiyetle ve ilk seferde başarılı şekilde imha edildi.

Bu sayede hükümetin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan, "ÇAFRAD Faz-1 Projesi kapsamında kabul testleri, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermiyle atış testlerinin gerçekleştirilmesi" eylemi de yerine getirilmiş oldu.

Testler, SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN personelinin çabası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ personelinin destekleriyle gerçekleştirildi. ÇAFRAD'ın çok yüzlü nihai versiyonunun tedariki için gerekli faaliyetler ise devam ediyor.

UZUN MENZİLLİ HAVA RESMİNİ ÇIKARACAK ÇAFRAD, TF-2000 gemisinin üzerine konulacak ve geminin beyni olacak. Radar, uzun menzilde su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek, gemide bulunan güdümlü mermiyi yönlendirerek bu hedeflerin imhasını sağlayacak. ÇAFRAD içindeki radar sistemleri, platformlara ayrı ayrı entegre edilebiliyor. Söz konusu sistemler hep birlikte iken uzun menzilli hava resminin detaylı olarak oluşturulmasına ve eş zamanlı birçok görevin icrasına imkan sağlıyor.