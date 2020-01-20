Türkiye saç ekiminde birinci sırada; En çok İtalyanlar geliyor

Türkiye son yıllarda sağlık turizminde hızla büyüyerek dünyada ilk 5'te, saç ekimindeyse birinci sırada yer aldı. Her yıl özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden binlerce turisti ağırlayan Türkiye'ye geçen yıl, yaklaşık 500 bin turist saç ekimi için geldi ve ülke ekonomisine 1-1.5 milyar dolarlık getiri sağladı. Sanılanın aksine, saç ekimi için gelenlerin yüzde 50'si Orta Doğu ülkeleri değil, Avrupa ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Sağlık turizminde saç ekiminin yaklaşık yüzde 50'lik payı olduğunu ve Türkiye'nin saç ekiminde dünyada birinci sırada olduğunu belirten Çakmak konuya ilişkin, "Saç ekimiyle ilgili ülkemiz artık dünyada birinci sıraya oturmuş durumda. Çünkü hem kalitemizle hem de yapmış olduğumuz sayılarla birlikte geçen seneki rakamlarımız 500 bine yaklaştı. Tam olarak konsey üyelerinden elde ettiğimiz sayılar 498 bin civarında. Elde edemediğimiz bazı sayılar da var, çünkü konsey üyesi olamayan kurumlar da bu çalışmayı yapıyorlar. Dolayıyla tahminimiz 500 bini aşkın bir sayıyla saç ekiminde dünyada birinci sıradayız. Ortalama bir kişiden 2 bin-2 bin 500 euro civarında bir gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla sadece saç ekiminden ülke ekonomimize 1-1.5 milyar dolarlık getirimiz var" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 5 İLE 10 ARASINDA SAÇ EKİMİ YAPILIYOR" Türkiye'de saç ekimi yapabilen sağlık ekiplerinin çok genişlediğini belirten Çakmak, "Özellikle saç ekimi yapabilen estetik ve dermatologlarımızın altında çalışan saç ekimi yapabilen sağlık ekiplerimiz çok genişledi ve çok ciddi sayıda bir saç ekimi sağlık ekibi oluştu. Bu anlamda sağlık turizmi yapan tüm hastanelerimizde mutlaka saç ekimi birimi oluşturulmuş durumda. Günde 5 ile 10 arasında saç ekimi yapılıyor. Bu demektir ki en az 2-3 ekip aynı anda, farklı ameliyat odalarında saç ekimlerini yapıyorlar. Biraz da merdiven altına kaymış durumda iş. Bunu biraz daha disipline edersek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacağız. Bunun da denetimini Sağlık Bakanlığı'nın daha sıkı bir şekilde yapması lazım. Yönetmelikler çıktı, uygulamalara başlandı ama bu anlamda denetimlerin arttırılması lazım ki şu andaki konumumuza herhangi bir zeval gelmesin" diye konuştu. "KENDİ ÜLKELERİNDE YAPTIRACAĞI FİYATTAN YÜZDE 50 DAHA UYGUN" Çakmak saç ekiminde Türkiye'nin tercih sebebi olmasıyla ilgiliyse, "Ekonomik anlamda insanların ödeyebileceği bir ücretle yapıyoruz. İnsanların kendi ülkelerinde veya başka destinasyonlarda bu, özellikle Avrupa'daki uygulamalarda 5 bin, 10 bin ve 15 bin euro gibi rakamlarla yapılıyor. Ülkemize gelip, ektireceği saç sayısına göre çok rahatlıkla 2 bin-2 bin 500 euroya yaptırabiliyorlar. Kendi ülkesinde yaptıracağı fiyattan yüzde 50 daha uygun fiyata olması, kaliteli olması, yapılan uygulamaların kalıcı olması anlamında da başarılı olmamız vesileyle ülke olarak tercih ediliyoruz" dedi.

"AVRUPA'DAN GELENLER, TOPLAM SAYININ YÜZDE 50'SİNİ KAPSIYOR" Çakmak saç ekimi için 250 bin civarından kişinin Avrupa ülkelerinden geldiğini belirterek, "Daha önceki yıllarda Orta Doğu ve körfez ülkelerinden çok gelen olurdu. 100-150 bin civarında ciddi bir sayıydı bu. 2018 ve 2019 yıllarında ülkemizdeki siyasi istikrar ve güvenliğin sağlanmış olması Avrupalılara ciddi bir güven verdi ve şu anda Avrupa birinci sırada. Avrupa'dan gelen sayılar, neredeyse gelen toplam sayının yüzde 50'sini kapsıyor. 250 bin civarında Avrupa ülkelerinden gelen oluyor. Bunun da başını İtalya çekiyor. İlk sırada İtalya, sonra Almanya, sonra İngiltere geliyor" ifadelerini kullandı. "SAÇ EKİMİ TURİSTİNİN ÜLKEMİZE BIRAKTIĞI BEDEL NORMAL TURİSTİN 6-7 KATI" Çakmak sözlerine, "Sadece konaklama ve ulaşımın yanı sıra gelen bu insanlar restoranlarda yemek yiyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Bu da şu anlama geliyor, her bir saç ekimi için gelen turist minimum bin, bin 500, 2 bin dolar da alışveriş ve yeme içmesine harcıyor. Konaklama ve ulaşımı da hariç. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman bir saç ekimi turistinin ülkemize bırakmış olduğu bedel ortalama 5 bin dolar, 5 bin euro civarında da. Bu da neredeyse normal turistin 6-7 katına tekabül ediyor" diye devam etti. Sağlık turizminde saç ekimi için 2020 hedefinin 750 bin sağlık turisti olduğunu söyleyen Çakmak, "İnanıyorum ki 2020'de yüzde 50 bir artışla 750 bin rakamını çok rahatlıkla yakalamış oluruz" dedi. (DHA)

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