SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti

Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti

04.10.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Son Avrupa şampiyonu Sırbistan bu galibiyetle turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan maçta son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Türkiye karşısında ilk seti 25-18 aldı.

Filenin Efeleri beş sayı geriye düştüğü ikinci ve üçüncü setleri 25-22 kazanarak öne geçti.

Sırbistan dördüncü seti 25-23 alınca final setine geçildi.

Beşinci seti 15-12 alan Sırbistan çeyrek finale yükselen takım oldu.

Türkiye, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Finlandiya'da oynadığı ilk üç maçı kazanmıştı.

Filenin Efeleri; Rusya ve İspanya'yı 3-1, Kuzey Makedonya'yı da 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye daha sonra ise Hollanda'ya 3-1, Finlandiya'ya ise 3-2 yenilerek grubu üçüncü sırada tamamlamış ve A Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyetle ev sahibi Polonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Sırbistan'la eşleşmişti.

Turnuvada şu ana kadar Sırbistan'la birlikte Rusya, Polonya, İtalya, Hollanda ve Almanya da çeyrek finale yükseldi.

Son çeyrek finalistler Pazartesi günü oynanacak Slovenya-Hırvatistan ve Fransa-Çek Cumhuriyeti maçları sonrası belli olacak.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları Salı ve Çarşamba günleri Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak.

Cumartesi günü oynanacak yarı final maçları ile Pazar günü oynanacak üçüncülük ve final maçlarına ise Polonya ev sahipliği yapacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
PARTNERMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyorMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyor
Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay olduMilli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Galatasaray'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray'dan 16 yıl sonra bir ilk!

İşte Sergen Yalçın'ın alacağı ceza

İşte Sergen Yalçın'ın alacağı ceza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.