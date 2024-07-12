Türkiye'ye gelen gurbetçinin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! "Geçinemeyenden bana ne?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde yurt dışında yaşarken ülkesine tatile gelen bir Türk mikrofon uzatıldığında "100 Euro bozdurduğunda kaç saat bitiyor?" sorusuna cevap verdi.

Fiyatların çok ucuz olduğunu dile getiren adam, "Valla bitiremiyorum. O kadar ucuz ki her taraf. 1000 Euro bozdurdum tam 4 hafta oluyor bitmedi. Tabi bir de dilencilere veriyorum. Yine de bitmiyor Allah'ıma şükürler olsun. Böyle devam. Buradaki adam 10 bin lira ile nasıl geçinirse geçinsin, bana ne. Ben mi düşüneceğim?" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok rahat konuşmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tabiki 8 bin Euro kazanan ayda 1000 Euro harcar" yorumunda bulundu.