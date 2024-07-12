Türkiye'ye gelen gurbetçinin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! "Geçinemeyenden bana ne?"

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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 08:11
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Mikrofon uzatılan bir gurbetçi Türkiye'ye geldiğinde 1000 Euro (yaklaşık 35 bin 842 TL) bozdurduğunu ve 4 haftadır bu parayı bitiremediğini söyledi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde yurt dışında yaşarken ülkesine tatile gelen bir Türk mikrofon uzatıldığında "100 Euro bozdurduğunda kaç saat bitiyor?" sorusuna cevap verdi.

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    Fiyatların çok ucuz olduğunu dile getiren adam, "Valla bitiremiyorum. O kadar ucuz ki her taraf. 1000 Euro bozdurdum tam 4 hafta oluyor bitmedi. Tabi bir de dilencilere veriyorum. Yine de bitmiyor Allah'ıma şükürler olsun. Böyle devam. Buradaki adam 10 bin lira ile nasıl geçinirse geçinsin, bana ne. Ben mi düşüneceğim?" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok rahat konuşmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tabiki 8 bin Euro kazanan ayda 1000 Euro harcar" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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