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  4. Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 10:17
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Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel uzun zaman önce Türkiye'yi terk etmişti. Politikayı ve ekonomiyi yakından takip eden Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı.

Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Tolga Karel ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu.

Türkiye'de yaşananları yakından takip eden ve zaman zaman da ekonomi tavsiyelerinden bulunan Karel şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı.

tolga

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" dedi.

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Tolga Karel Oyuncu
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