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Türkiye’nin 2023 turizm hedefi 65 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye’nin 30 milyar dolar civarında olan turizm gelirini 2023 yılında 65 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Tokat Belediyesi tarafından Kanal Tokat projesi kapsamında Yeşilırmak kenarında yapılan belediye sosyal tesisi törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye’nin 30 milyar dolar civarında olan turizm gelirini 2023 yılında 65 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Tokat Belediyesi tarafından Kanal Tokat projesi kapsamında Yeşilırmak kenarında yapılan belediye sosyal tesisi törenle açıldı. Bin 700’lü yıllarda yapılan bir Tokat bağ evinden örnek alınarak yapılan Hıdırlık sosyal tesisinin açık ve kapalı alanları ile yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkına hizmet verecek. Törende açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal tesisin tarihe uygun bir şekilde dizayn edildiğini kaydetti. Tokat’ın birkaç yıl içinde turizmi ile anılır duruma geleceğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Ben buna inanıyorum, bu şehir göreceksiniz çok değil birkaç yıl içerisinde tanıtımı ile turizmi ile Türkiye’de kendinden söz ettiren iller arasına girecektir. Onun için yılda 1 milyon turist olarak hedefliyoruz” dedi.
Bakan Yardımcısı Alparslan ise konuşmasında Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçilmesi ile birlikte ülke olarak turizm hedeflerini yenilediklerini hatırlattı. Türkiye’nin 30 milyar dolar civarında olan turizm gelirini 2023 yılında 65 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Alparslan, “İnşallah yıl yıl bu gelişmeleri sağlayarak ülkemizin turizm gelirlerini 2023 yılında 65 milyar dolara çıkaracağız. Bu da Türkiye’nin refahı, gelişmesi, huzuru için ne anlama geldiğini takdir edersiniz. Dolayısı ile biz turizm gelirlerimizi üst noktalara çıkarabilmek için ülkemizin her bir köşesini Anadolu’muzun her bir kentinin bu potansiyelini ürünlere dönüştürerek, insanlarımıza dünyaya tanıtarak turizm hareketliğini her bölgede başlatmamız lazım. Bu anlamda Tokat’ta nadide özel bir şehrimiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılışı dualarla kurdele kesilerek yapıldı.

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