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Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Gelibolu'nun fethini sağlayan Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli Fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey'in mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Karainebeyli köyündeki tören, Ece Bey'in mezarına çiçek bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ece Bey'in biyografisi okundu.

Konuşmaların ardından mevlit okutuldu ve katılımcılara etli pilav dağıtıldı.

Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolorduyu temsilen Piyade Albay Mehmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Gelibolu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Törenler yarın devam edecek

Törenlerin yarınki bölümü, Lapseki'nin Çardak beldesinde ve Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyünde yapılacak.

Çardak'taki Yakup Bey'in türbesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Törene katılan protokol üyeleri, daha sonra mehteran bölüğü eşliğinde belde merkezinden yürüyerek Çardak İskelesi'nden feribota binip Gelibolu'ya ulaşarak Rumeli'ye geçişi canlandıracak.

Bolayır'daki Gazi Süleyman Paşa Türbesi ziyaret edilecek ve burada düzenlenecek kutlamayla törenler sona erecek.

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