Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden başkentte bisiklet etkinliği

Amanlıyev, Türkmenistan'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde de bu gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, bu kapsamda Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği olarak Eymir Gölü'nde bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dünya genelinde bu günün kutlanmasında Türkmenistan'ın öncülükte bulunduğu dile getiren Amanlıyev, Uluslararası Bisiklet Günü'nün ülkesinde coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Büyükelçi Amanlıyev, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun geçen yıl 3 Haziran tarihini "Uluslararası Bisiklet Günü" ilan ettiğini anımsattı.

Etkinlikte, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon'un yanı sıra Kazakistan ve Rusya'nın Ankara büyükelçilikleri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisinden temsilciler yer aldı.

Büyükelçi Amanlıyev, "Türkmenistan artık bir spor ülkesi olarak bilinmektedir. Ülkemizde Devlet Başkanımızın liderliğinde büyük kapsamlı projeler hayata geçirildi ve sporun gelişmesi için büyük gayretler sarf edildi." diye konuştu.

Türkmenistan'ın spor alanında yaptığı çalışmalara ilerleyen dönemde de devam edeceğini söyleyen Amanlıyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Başkanımızın önderliğinde Aşkabat'ta uluslararası çapta müsabakaların düzenlenebileceği büyük bir bisiklet salonu inşa edildi. Burada önümüzdeki dönemde uluslararası bisiklet şampiyonasının yapılması öngörülüyor. Ayrıca Türkmenistan'da Uluslararası Bisiklet Günü münasebetiyle bisiklet anıtı yapımı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunun da açılışı yapılacaktır."

Büyükelçi Amanlıyev, konuşmasının sonunda etkinliğe katılan davetlilere teşekkür etti.

