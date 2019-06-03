HABER

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden başkentte bisiklet etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla 50'den fazla bisiklet meraklısı Eymir Gölü'nde 12 kilometre yol katetti

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin girişimiyle 3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla başkentte bisiklet etkinliği düzenledi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'in sahipliğinde Eymir Gölü'nde 50'den fazla bisiklet meraklısının katıldığı etkinlikte 12 kilometre yol katedildi.

Etkinlikte, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon'un yanı sıra Kazakistan ve Rusya'nın Ankara büyükelçilikleri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisinden temsilciler yer aldı.

Büyükelçi Amanlıyev, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun geçen yıl 3 Haziran tarihini "Uluslararası Bisiklet Günü" ilan ettiğini anımsattı.

Dünya genelinde bu günün kutlanmasında Türkmenistan'ın öncülükte bulunduğu dile getiren Amanlıyev, Uluslararası Bisiklet Günü'nün ülkesinde coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Amanlıyev, Türkmenistan'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde de bu gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, bu kapsamda Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği olarak Eymir Gölü'nde bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Büyükelçi Amanlıyev, "Türkmenistan artık bir spor ülkesi olarak bilinmektedir. Ülkemizde Devlet Başkanımızın liderliğinde büyük kapsamlı projeler hayata geçirildi ve sporun gelişmesi için büyük gayretler sarf edildi." diye konuştu.

Türkmenistan'ın spor alanında yaptığı çalışmalara ilerleyen dönemde de devam edeceğini söyleyen Amanlıyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Başkanımızın önderliğinde Aşkabat'ta uluslararası çapta müsabakaların düzenlenebileceği büyük bir bisiklet salonu inşa edildi. Burada önümüzdeki dönemde uluslararası bisiklet şampiyonasının yapılması öngörülüyor. Ayrıca Türkmenistan'da Uluslararası Bisiklet Günü münasebetiyle bisiklet anıtı yapımı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunun da açılışı yapılacaktır."

Büyükelçi Amanlıyev, konuşmasının sonunda etkinliğe katılan davetlilere teşekkür etti.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildiKazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiserini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiserini kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara bisiklet Türkmenistan Uluslararası Bisiklet Günü

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Kayseri 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kayseri 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kastamonu 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kastamonu 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kars 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kars 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karaman 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karaman 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Sahiller doldu taştı!

Sahiller doldu taştı!

Taksim metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!

Taksim metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.