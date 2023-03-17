Turunçgil ağaçları nelerdir, çeşitleri nelerdir? Turunçgiller nerede yetişir, ne zaman aşılanır?

Ülkemizde her mevsim severek tüketilen turunçgiller, vitamin bakımından zengindir. Kış mevsimini seven turunçgil ağaçları, Türkiye’nin Akdeniz, Güney Ege ve Güney Marmara kıyılarında daha çok yetişir. Kireçli topraklarda yetişirler. Turunçgil grubu içinde yer alan pek çok meyve vardır. Bunlar hem lezzetleri hem de şifalı olmasıyla öne çıkarlar. Özellikle kış aylarında sık sık turunçgil meyvelerin tüketilmesi tavsiye edilir. Çünkü bu meyveler, vitamin bakımından zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Turunçgiller nerede yetişir?

Turunçgillerin yetişmesi için en uygun ortam turunçgil ağaçlarıdır. Turunçgil ağaçları, kışı olan iklimlerde yetişmeye uygundur. Türkiye’de turunçgilin en çok yetiştiği bölge Akdeniz’dir. Dünya genelinde ise Batı Hindistan ve Doğu Asya’da turunçgil yetiştiriciliği oldukça fazladır. Dünyanın en büyük narenciye üreticileri arasında Çin, Türkiye, Mısır ve Brezilya yer alır. Turunçgil ihracatı en çok bu ülkelerden yapılır.

Turunçgil çeşitleri nelerdir?

Pek çok farklı turunçgil çeşidi ile karşılaşmak mümkündür. Sofraların vazgeçilmezi olan bu meyveler, özellikler kış aylarında tam bir şifa deposu olur. Vitamin açısından zengin olduğu için bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur ve dolayısıyla vücudu hastalıklara karşı korur. Turunçgil meyveleri ise şunlardır:

Portakal: Dünya üzerinde 600’den fazla türü vardır. Türkiye’de oldukça fazla yetiştirilen portakalın en ünlü çeşidi ise Finike portakalıdır. Kokusu ve mayhoş tadı ile sofraların vazgeçilmezi olan portakal kek, reçel, marmelat ve yemek yapımında kullanılır.

Dünya üzerinde 600’den fazla türü vardır. Türkiye’de oldukça fazla yetiştirilen portakalın en ünlü çeşidi ise Finike portakalıdır. Kokusu ve mayhoş tadı ile sofraların vazgeçilmezi olan portakal kek, reçel, marmelat ve yemek yapımında kullanılır. Mandalina: Turunçgil denince akla ilk gelen meyvelerden biridir ve oldukça fazla tüketilir. Kış meyvesi olan mandalinanın çekirdekli ve çekirdeksiz türleri bulunur. Sahip olduğu vitamin ve besin değeri ile antioksidan işlevi görür.

Turunçgil denince akla ilk gelen meyvelerden biridir ve oldukça fazla tüketilir. Kış meyvesi olan mandalinanın çekirdekli ve çekirdeksiz türleri bulunur. Sahip olduğu vitamin ve besin değeri ile antioksidan işlevi görür. Limon: C vitamini deposu olan limon, bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Gün içinde en çok tüketilen turunçgillerden biridir ve yemeklerde, salatalarda, tatlılarda tercih edilir. Karaciğeri, böbrekleri ve bağırsakları temizleme etkisi ile öne çıkar. Ayrıca saç ve cilt için de oldukça önemli bir turunçgildir.

C vitamini deposu olan limon, bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Gün içinde en çok tüketilen turunçgillerden biridir ve yemeklerde, salatalarda, tatlılarda tercih edilir. Karaciğeri, böbrekleri ve bağırsakları temizleme etkisi ile öne çıkar. Ayrıca saç ve cilt için de oldukça önemli bir turunçgildir. Greyfurt: Acı ve ekşi tadı ile bilinen greyfurt, limon ve portakalın karışımı gibidir. Kırmızı rengi ile dikkat çeken bu meyve, oldukça şifalıdır. Kışın oldukça sık tüketilir ve suyunda bol miktarda protein ve vitamin bulunur. Kolesterole karşı da etkilidir.

Acı ve ekşi tadı ile bilinen greyfurt, limon ve portakalın karışımı gibidir. Kırmızı rengi ile dikkat çeken bu meyve, oldukça şifalıdır. Kışın oldukça sık tüketilir ve suyunda bol miktarda protein ve vitamin bulunur. Kolesterole karşı da etkilidir. Bergamot: Turunçgil ailesinin bir üyesi olan bergamot, Hindistan’ın batısında yetişir. Türkiye’de de yetiştiriciliği yapılmaktadır. Adana ve Hatay gibi sıcak iklimde yetişir. Sakinleştirici etkisi ile bilinir ve düzenli olarak tüketildiğinde böbrek sağlığını iyileştirir.

Turunçgil ailesinin bir üyesi olan bergamot, Hindistan’ın batısında yetişir. Türkiye’de de yetiştiriciliği yapılmaktadır. Adana ve Hatay gibi sıcak iklimde yetişir. Sakinleştirici etkisi ile bilinir ve düzenli olarak tüketildiğinde böbrek sağlığını iyileştirir. Turunç: Portakala göre daha acı ve ekşi olan turunç, küçük bir meyvedir. Turunçgiller ailesinde bulunan en minik üyedir. Çiğ olarak tüketilebileceği gibi tatlıların içine şekerle yoğrularak da eklenebilir. Ülkemizde ise çay ve reçel yapımında oldukça çok kullanılır.

Turunçgiller ne zaman aşılanır?

Turunçgil yetiştiriciliğinde 2 farklı aşılama dönemi vardır. En verimli sonuç ise eylül-ekim aylarında yapılan aşılama ile alınabilir. Ayrıca ilkbaharın gelmesi ve fidanların filizlenmesi ile başlayan süreç de aşılama için uygundur. Martın 20’sinden başlayıp nisan-mayıs ayları içinde sürgün göz aşısı yapılır. Başlama tarihi ise mevsim koşullarına göre değişiklik gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ağaçların uyanması ve don olma ihtimalinden uzak olmasıdır. Aşılama yaparken de çok dikkatli olmak gerekir. Örneğin aşılama için tercih edilen kalemin iyi, doğru ve uygun seçilmesi çok büyük önem taşır.



