Turunçgil ağaçları nelerdir, çeşitleri nelerdir? Turunçgiller nerede yetişir, ne zaman aşılanır?

Ülkemizde her mevsim severek tüketilen turunçgiller, vitamin bakımından zengindir. Kış mevsimini seven turunçgil ağaçları, Türkiye’nin Akdeniz, Güney Ege ve Güney Marmara kıyılarında daha çok yetişir. Kireçli topraklarda yetişirler. Turunçgil grubu içinde yer alan pek çok meyve vardır. Bunlar hem lezzetleri hem de şifalı olmasıyla öne çıkarlar. Özellikle kış aylarında sık sık turunçgil meyvelerin tüketilmesi tavsiye edilir. Çünkü bu meyveler, vitamin bakımından zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
Turunçgillerin yetişmesi için en uygun ortam turunçgil ağaçlarıdır. Turunçgil ağaçları, kışı olan iklimlerde yetişmeye uygundur. Türkiye’de turunçgilin en çok yetiştiği bölge Akdeniz’dir. Dünya genelinde ise Batı Hindistan ve Doğu Asya’da turunçgil yetiştiriciliği oldukça fazladır. Dünyanın en büyük narenciye üreticileri arasında Çin, Türkiye, Mısır ve Brezilya yer alır. Turunçgil ihracatı en çok bu ülkelerden yapılır.
Pek çok farklı turunçgil çeşidi ile karşılaşmak mümkündür. Sofraların vazgeçilmezi olan bu meyveler, özellikler kış aylarında tam bir şifa deposu olur. Vitamin açısından zengin olduğu için bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur ve dolayısıyla vücudu hastalıklara karşı korur. Turunçgil meyveleri ise şunlardır:
Turunçgil yetiştiriciliğinde 2 farklı aşılama dönemi vardır. En verimli sonuç ise eylül-ekim aylarında yapılan aşılama ile alınabilir. Ayrıca ilkbaharın gelmesi ve fidanların filizlenmesi ile başlayan süreç de aşılama için uygundur. Martın 20’sinden başlayıp nisan-mayıs ayları içinde sürgün göz aşısı yapılır. Başlama tarihi ise mevsim koşullarına göre değişiklik gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ağaçların uyanması ve don olma ihtimalinden uzak olmasıdır. Aşılama yaparken de çok dikkatli olmak gerekir. Örneğin aşılama için tercih edilen kalemin iyi, doğru ve uygun seçilmesi çok büyük önem taşır.