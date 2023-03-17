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Hibrit tohum nedir, avantajları nelerdir? Hibrit tohum nasıl elde edilir, GDO'yla farkı nedir?

04.03.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım alanında her geçen gün yaşanan gelişmeler, bu alanda yapılan çalışmaların daha büyük etkiler yaratmasını sağlar. Önemli bir konu olan hibrit tohum da tarım alanında gerçekleşen bir gelişmedir ve oldukça merak edilmektedir. Melez tohum olarak da bilinirler ve tarım açısından çok önemlidir. Tarım faaliyetlerinden daha fazla verim alınmasını sağlayan hibrit tohumlar, son dönemlerde giderek yaygınlaşmaktadır. Peki, hibrit tohum elde etmek için ne yapılmalıdır ve GDO'yla farkı nedir?

Hibrit tohum nedir, avantajları nelerdir? Hibrit tohum nasıl elde edilir, GDO'yla farkı nedir?

Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucu üretilen hibrit tohum aynı türdeki bitkilerin iki farklı çeşidinin çaprazlanarak üretilmesidir. Yani aslında melez tohumdur. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan hibrit tohumlar, farklı mevsim ve iklim koşullarına uyum sağlayabilirler. Ayrıca bu tohumların üretilmesindeki amaç ise tüketici bilincini artırmaktır. Ekstra olarak hibrit tohumlarla yapılan üretimlerde verim daha fazla olur. Çünkü bu tohumlar kolaylıkla farklı koşullara uyum sağlayabilir ve uzun süre sağlam bir şekilde kalabilir. Böylece daha fazla ürün elde etmeyi sağlar.

Hibrit tohum nedir?

Aynı cins bitkilerin farklı çeşitlerinin çaprazlanması sonucu elde edilen tohumlara “hibrit tohum” adı verilir. Daha verimli, kaliteli ve sağlıklı ürünler elde etmek için üretilen hibrit tohumlar, uzun çalışmalar sonucu üretilmiştir. Bunun sonucunda saf anne ve baba tohumlarına ulaşılmıştır. Bu saf anne ve baba tohumlar ile elde edilen yeni tohumlara ise F1 tohum adı verir.

Hemen her sebzenin hibrit tohumunu elde etmek mümkündür. Her sebze ve meyvenin hibrit tohumlarla elde edilmesi tarım sektörü için önemli bir avantaj olarak görülür. Hibrit tohum çeşitleri içerisinde bulunan tohum türlerinden bazıları şunlardır:

  • Hibrit kabak tohumu
  • Hibrit marul tohumu
  • Hibrit karnabahar tohumu
  • Hibrit domates tohumu
  • Hibrit ıspanak tohumu
  • Hibrit karpuz tohumu
  • Hibrit brokoli tohumu

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Hibrit tohum nasıl elde edilir?

Hibrit tohumların nasıl üretildiği pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Bu tohumlar özel izole sera alanlarında üretilir. Çünkü doğal tozlaşma aşamasının gerçekleşmesinin önüne geçilmek istenir. Hibrit tohum elde edebilmek için baba bitki, anne bitkiden yaklaşık 10 dakika önce dikilir. Hibrit sürecinde bitki üzerinde herhangi bir çiçek bulunmamasına dikkat edilir. Bu yüzden çiçekler sürekli kesilir, açmamış çiçekler ise melezleme işleminde kullanılır.

Açmayan çiçeklerden taç yapraklar alınır, babaların ise tozları alınır. Bunlar dişi organlarına yapıştırılır ve çiçekten elde edilen tohumlar hibrit tohum olarak adlandırılır. Ancak bu işlem yaparken dişi organa zarar verilmemelidir. Aksi takdirde zarar gören dişi organ durumunda çiçek tohum açmaz. Ardından uzun süre saflaştırma çalışması yapılır ve bunun için en kaliteli tohumlar seçilir.

Hibrit tohum avantajları nelerdir?

Hibrit tohum, tarım sektörünün gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu alanda yaygın olarak kullanılan bir tohum türüdür. Hibrit tohumun avantajları şu şekildedir:

  • Çiftçilerin daha yüksek verim elde etmesini sağlar.
  • Uzak yerlere taşınması çok daha kolaydır.
  • Hibrit tohumlar hava koşullarına karşı dayanıklılık gösterir.
  • Hibrit tohumlarla elde edilen meyve ve sebzeler şekil, renk ve boyut açısından daha birbirine benzerdir.
  • Hibrit tohumlarla elde edilen sebze ve meyveler daha uzun raf ömrüne sahiptir.
  • Melezleme sonrası oluştukları için hibrit tohumlardan elde edilen ürünler daha dayanıklıdır.

GDO ve hibrit tohum arasındaki fark nedir?

GDO ve hibrit tohum pek çok kişi tarafından karıştırılır. Hibrit tohumlar, aynı türdeki bitkilerin kendi içindeki çeşitlerinin çaprazlanması sonucu elde edilir. GDO içeren tohumlar ise tamamen laboratuvar ortamında üretilen tohumlardır. Ayrıca hibrit tohumların üretiminde yapay döllenme yöntemleri kullanılırken GDO’lu tohumlar DNA değişikliğine uğrar. Hibrit tohumlar, uygun iklim koşulu ve vakit bulamadıklarında böceklenmeye karşı dayanıklılık gösteremeyebilir. Yani hibrit tohumlar daha fazla ilaca gerek duyabilir. GDO’lu ürünlerin raf ömrü ise hibrit tohumlara göre daha uzundur. Hibrit tohumlardan tohum elde etmek sanıldığı kadar kolay değildir.


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