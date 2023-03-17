Tohum ıslahı nedir, yöntemleri nelerdir? Tohum ıslahı nasıl yapılır, neden yapılır?

İlk tohum ıslahı çalışmaları ta 1925 yılına dayanır. İlk çalışmalar Eskişehir’de başlamış ve pek çok tohum ıslahı istasyonu kurulmuştur. Buğday bitkisi üzerinden yapılan bu çalışmalar tohum çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Günümüzde pek çok bitki türü üzerinde yapılan bu çalışma sayesinde tarım alanında önemli bir fayda sağlanır. Ancak tohum ıslahı, genetik çalışmalarla karıştırılmamalıdır. Çünkü tohum ıslahında herhangi bir gen değiştirme ya da kimyasal müdahale yoktur. Pek çok kişi tohum ıslahının nasıl yapıldığını merak etmektedir.
Daha yüksek verim elde etmek için tohumlar üzerinde insan eliyle yapılan melezleme çalışmalarına tohum ıslahı adı verilir. Bu melezleme sayesinde elde edilen tohumlar, hibrit tohum olarak da isimlendirilebilir. Gün geçtikte iklim ve çevre koşulları değiştiği için tarımdan her zaman yeterli verim elde etmek mümkün olmayabiliyor. Tohum ıslahı için melezleme çalışması yapılırken iklime ve çevre koşullarına dayanıklı bitkiler yetiştirme amacı güdülüyor. Bu sayede tarımdan yüksek verim elde etmek mümkün hale geliyor.
Bir çeşit melezleme olan tohum ıslahı yapabilmek için aynı türden bitkinin farklı türlerinin çaprazlanması gerekir. Melez tohumların üretilme amacı hem verimli hem de kaliteli ürün ortaya çıkarmaktır. Tohum ıslahı, hibrit tohum elde etmek ile aynı şeydir. Bu işlemin nasıl yapıldığı ise adım adım anlatılmıştır:
Tohum ıslahı yapmanın pek çok nedeni vardır. Tarımda verimliliği artırmak için yapılan bu uygulamanın amaçları şu şekilde sıralanabilir:
Tohum ıslahı çalışmaları için pek çok farklı yöntem kullanılır. Bazı tohum ıslahı yöntemleri arasında şunlar bulunur:
Klasik melezleme çalışmalarında genellikle aynı türdeki bitkilerin farklı türleri bir araya getirilerek ıslah edilir. Hangi yöntemin tercih edileceğine ise bitki türüne göre karar verilir. Tohum ıslah çalışmaları, sadece bitki türleri ve tarım ürünleri üzerinde yapılmaz. Bu uygulamanın kullanıldığı yerler arasında çiçekler ve süs bitkileri de vardır. Çünkü bu uygulama sayesinde daha dayanıklı tohumlar elde edilebilir. Bu da çiçeklerin daha çekici ve estetik bir görünüme sahip olmasını sağlar.