TUS KONTENJANLARINA DAİR DETAYLAR! TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları artacak mı?

TUS kontenjanları haberleri yoğun ilgi görmeye başladı. TUS sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından kontenjanlara dair yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. TUS kontenjanları 2022 haftanın ilk günde yani 18 Nisan Pazartesi araştırılan konuların başında geliyor. İşte merak edilen TUS kontenjanlarına dair detaylar...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ‘TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.’ dedi.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

TUS KONTENJANLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANIR, SAYI ARTACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili şunları paylaştı: "TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun."

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, Üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite Hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

SONUÇ: 7

İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

SONUÇ: 8

Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu :) diyebileceğimiz yasal düzenleme ile Üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

