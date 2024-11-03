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TUSAŞ'ın açılımı nedir? TUSAŞ neyin kısaltması? TUSAŞ açılımı ve anlamı

Burcu Tufan Burcu Tufan
02.11.2024 11:19
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Kuruluşu 1973 senesinin ilk yarısına denk gelen TUSAŞ, Türk savunma sanayisinin kalkındırılması ve şekillendirilmesi bakımından önemli hizmetler sunan bir kuruluştur. Günümüzde 6 ayrı stratejik iş merkezi çerçevesinde faaliyet yürüten TUSAŞ, 2005 senesinde tamamen yerelleştirilmiştir. İlgili kuruluşun havacılık ve uzay sanayisi kapsamında yürütülen üretim, yenileme, entegrasyon gibi çalışmalarda teknoloji merkezi olarak görev aldığı belirtilebilir.

TUSAŞ'ın açılımı nedir? TUSAŞ neyin kısaltması? TUSAŞ açılımı ve anlamı

TUSAŞ'ın savunma sanayisi kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde önemli rol oynayan bir kuruluş olduğu bilinir. İlgili oluşumun 1973 yılında kurulduğu bilinirken, 2005 senesindeyse günümüzdeki hâlini almak üzere yeniden şekillendirildiği görülür. Bu doğrultuda TUSAŞ anlamı ve açılımı üzerine bilgi sunulurken ele alınan teknoloji merkezinin gelişim süreciyle hizmet alanına dikkat çekilmesi gerekir.

TUSAŞ'ın açılımı nedir?

TUSAŞ, 28 Haziran 1973'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan bir teknoloji merkezidir. Kuruluşun temel amacı, yerel savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı azaltmaktır. Bu çerçevede TUSAŞ açılımı da Türk Uçak Sanayii Anonim Şirketi olarak belirtilmelidir.

İlgili teknoloji merkezinin kurulmasıyla birlikte Türkiye'de havacılık alanında platformların tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte savunma sanayisi kapsamındaki araçların üretilmesi, onarılması, yenilenmesi ve denetlenmesi söz konusu olmuştur.

Ayrıca anonim ortaklığın hizmet amacı, Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik olarak savaş uçağı ihtiyacının karşılanması için F-16'ların kullanılmasına karar verilmesiyle genişletilmiştir. Bu doğrultuda F-16 uçağı üretimi, sistem entegrasyonu ve uçuş testleri gibi çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk-ABD ortaklığıyla TAI (Turkish Aerospace Industries) şirketi de oluşturulmuştur.

TAI'nin yabancı hisseleri 25 senenin ardından Türk hissedarlar tarafından satın alınarak yerelleştirilmiştir. Dolayısıyla söz edilen iki ayrı oluşum, Türk ortak yatırım şirketi olarak TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adıyla çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

TUSAŞ ne anlama gelir?

"TUSAŞ neyin kısaltması?" sorusu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi, olarak yanıtlanır. Bununla birlikte 2005 yılında yeniden şekillendirilen teknoloji merkezinin temel çalışmalarına örnek sunulmasında fayda vardır. Milli savunma sanayisinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla TUSAŞ bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin hitap ettiği alanlar şu şekildedir:

  • Uçakların ve havacılık araçlarının modernizasyonunun yapılması
  • Havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin planlanması
  • Mevcut ürünlerin sistem entegrasyonunun yapılması
  • Yaşam döngüsü destek süreçlerinde yenilikçi projeler tasarlanması
  • Havacılık ve uzay sanayisinde kullanılabilen yeni araçların üretilmesi

Yukarıdaki temel amaçların yerine getirilmesi amacıyla hizmet sunan TUSAŞ'ın 6 stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlendiği belirtilir. Bunlar arasında Havacılık Yapısalları, Helikopter, İnsansız Hava Aracı, Uzay Sistemleri, Mühendislik ve Milli Muharip Uçak grupları yer alır.

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