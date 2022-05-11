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TUSAŞ'tan dev hamle! ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) için yeni imza

11.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçtiğimiz yıl ihracat anlaşması yaptığı Kazakistan ile yeni bir iş birliğine imza attı. TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ANKA İnsansız Hava Aracı, Kazakistan’da ortak olarak üretilecek.

TUSAŞ'tan dev hamle! ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) için yeni imza

Kazakistan ile ihracat anlaşması imzalanan ANKA İnsansız Hava Aracı’nın Kazakistan’da üretilmesinin önü açıldı. ANKA İnsansız Hava Aracı‘nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek Kazakistan’da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve Kazakistan‘ın İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

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'BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ'

İmzalanan mutabakat zaptı hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “ANKA’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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