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    4. Tuvalet sırasında kavga çıktı! Çevredekiler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı

    Tuvalet sırasında kavga çıktı! Çevredekiler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı

    01.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir kavga görüntüsü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Pittsburgh Pirates'ın stadyumu PNC Park'ta tuvalet sırası bekleyen kadınlar arasındaki sözlü tartışma bir anda şiddetlendi. İki kadın arasındaki kavgayı ayırmak için hamle yapan çevredekilerin de olaya karışması üzerine ortalık daha da karıştı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Pirates basketbol takımının stadyumu NC Park'ta protatif tuvalet alanında sıra bekleyen kadınlar arasında tartışma çıktı. İki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerini çekerek tuvaletin içine düştü ve orada kavga etmeye devam etti.

    SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA GİRDİLER

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    İki kadın saç saça baş başa tuvaletin içinde kavga ederken olayı ayırmak için hamle yapan çevredekiler de kavgaya dahil oldu. Sonunda kadınların kavgasına müdahil olan güvenlik güçleri olayı yatıştırmayı başardı.

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    kavga

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