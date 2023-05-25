Tuvalete gittiğinde klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 58 yaşındaki John Riddle isimli bir adam evinin tuvaletinde karşılaştığı ilginç durumu sosyal medyadan paylaştı. Sıradan bir günde evinin tuvaletine gittiğini ifade eden adam klozetin kapağını açtığında ise deliğin bulunduğu kısımda hareket eden bir iguana gördü.

“BANA DOĞRU TISLADI”

Klozetin içinde hareket eden bir iguana gördükten sonra o anları cep telefonuyla kaydeden Riddle, “Banyoma gittiğimde klozetimde bir iguana buldum. Halinden hiç memnun görünmüyordu ve beni gördüğüne de sevinmedi. Kapağı açtığımda bana doğru tısladı. Saldıracağını zannettim” dedi.

Hayvanı mahsur kaldığı yerden çıkartmak isteyen Riddle, evinin havuzunu temizlemek için kullandığı ağ yardımıyla hayvanı kurtardı.