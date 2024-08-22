Tuvaletini yaparken pitonun saldırısına uğramıştı! Cinsel organını ısıran yılanı böyle yakalamış... "Nasıl bir intikam aşkı?"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinde yaşayan Thanat Thangtewanon isimli bir adam evinin tuvaletinde 3.6 metrelik bir pitonun saldırısına uğradı. Klozete oturduktan birkaç dakika sonra cinsel organında keskin bir acı hissettiğini söyleyen Thangtewanon, "Çok acı vericiydi, bu yüzden neyin yanlış olduğunu görmek için ellerimi tuvalete koydum. Bir yılanı tuttuğum için şok oldum. Hemen ayağa kalktım ve onu çıkardım. Her yer kan içindeydi" dedi.

TETANOS AŞISI OLDU

Tuvalete fırçasıyla vurarak yılanı öldürdükten sonra Thangtewanon hastaneye giderek tetanos aşısı oldu. Genç adam doktorların kendisine yaranın deriyi kesecek kadar derin olmadığını, dikiş atılmasına gerek olmadığını, birkaç hafta içinde iyileşeceğini söylediklerini aktardı.

"ZEHİRLİ OLMADIĞI İÇİN ŞANLISIYIM"

Yılan zehirli olmadığı için şanslı olduğunu ifade eden Thangtewanon, "Zehirli bir yılan olmadığı için şanslıyım. Bir kobra beni öldürürdü. O zamandan beri o tuvaleti bir daha kullanmadım.Her gittiğimde içeride ne var diye kontrol ediyorum ve emin olmak için de içine bir fırça koyuyorum." diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir intikam?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımın en büyük kabusu" yorumunu ekledi.