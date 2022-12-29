Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı! 285 video bulundu… Skandal olay!

Tuvaletlerdeki gizli kamera skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde yaşananlar bu kadarı da olmaz dedirtti. İş yeri ortaklarından porföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40) işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi. Skandalı iş yerindeki bir çalışan ortaya çıkardı.

İş yeri sahibi işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Olay geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık tarihlerinde Bayrampaşa İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde meydana geldi. 19 yaşındaki Ece Ö., iş yerinde portföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40), isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette işe başladı. Genç kadın işe başladığından itibaren iddiaya göre Onur A., tarafından sözlü tacize maruz kalıyordu.

‘BAKİRE MİSİN? CİNSEL HAYATIN NASIL?’ SORULARI SORMUŞ!

Bir süre iş yerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve 'Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılmaya karar verdi. Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

TUVALETTE GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

Zehra Ö., geldiğinde Ece Ö.'ye iş yerinde kullanılan ortak tuvalette farklı açılara yerleştirilmiş ve kayıt yapar halde gizli kameralar bulduğunu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi. Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

285 ADET VİDEO KAYDI BULUNDU

İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren Zehra Ö, Denizcan Kaygusuz isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet video bulunduğunu söyledi. Yaşanan kayıt skandalında iş yeri sahibi Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı.

YERLEŞTİRDİĞİ KAMERAYA YAKALANDI

Denizcan Kaygusuz, savcılıkta alınan ifadesinde, ofisin farklı yerlerine Onur A.'nın gizli kameralar yerleştirdiğini ve bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çektiğini söyledi. Olayı ilk fark ettiğinde elinde delil bulunmadığı için şikayetçi olamadığını belirten Kaygusuz, daha sonra görüntülerin olduğu hafıza kartlarını ele geçirdiğini söyledi. Elde ettiği görüntüleri savcılığa delil olarak veren Kaygusuz, "Bu görüntülerde bizzat Onur A.'nın bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir. Gizli kamera düzeneği kuran bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

ŞANS ESERİ BULDU

Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur A.'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim.

Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi.

GİRDİĞİ İLİŞKİYİ KAYIT ALTINA ALMIŞ

Tuvalete yerleştirilen gizli kameraların, siyah bir çorap, traş makinesi, krem kutusu içerisinde gizlendiği ifade edildi. Savcılık şikayetin ardından sapık patron hakkında soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur A., söz konusu kameraları çalışanları denetlemek için aldığını ve eşinin hamile olduğu dönemde ismini paylaşmak istemediği kadınla ilişki yaşadığını anlattı. Bu ilişkiyi kayda aldığını söyleyen sapık işletmeci çalışanlarını kayda almadığını iddia etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Onur A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Sapık patron ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.



