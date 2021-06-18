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Tuvana Türkay neden ağladığını ilk kez açıkladı

18.06.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan estetik haberleri hakkında isyan eden Tuvana Türkay, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir derginin çekimi için kıyafet provasına geldiğini söyleyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde final yapan Kağıt Ev dizisinin setinde neden ağladığını açıkladı.

Tuvana Türkay neden ağladığını ilk kez açıkladı

Tuvana Türkay geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında yapılan estetik haberlerine isyan etmişti. Burun estetiği dışında başka bir şey yaptırmadığını eğer yaptırdıysa ve bu ispat edilirse ülkeyi terk edeceğini dile getirmişti. Tuvana Türkay’ın rol aldığı Kağıt Ev dizisi final yaptı. Final sonrası sette ağladığı haberleri çıkmıştı. Snob Magazin’e konuşan ünlü oyuncu, konuya açıklık getirdi.

Tuvana Türkay isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederimTuvana Türkay isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

TUVANA TÜRKAY: DUYGUSAL BİRİYİM

Geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Kağıt Ev' dizisinde set ekibine yaptığı veda konuşması sırasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan Tuvana Türkay, "Ben genel olarak duygusal biriyim. Ekip arkadaşlarımdan ayrıldığım için o gün çok duygulanmıştım" dedi.

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"YAKIŞANI GİYERİM"

Kasket şapkası, çizmeleri ve yağmurluğuyla dikkat çeken Türkay, "Marka takıntınız var mı? sorusuna "Öyle bir takıntım yok. Bana yakışanı giyiyorum" diye cevap verdi.

Biontech aşısı olacağını söyleyen güzel oyuncu tüm herkesi aşı olmaya davet etti.

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Tuvana Türkay Londra yolcusu“Ülkeyi terk ederim” demişti... Tuvana Türkay Londra yolcusu


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Tuvana Türkay
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hani gidiyordun ne oldu?. seni görünce rahatsiz olmaya basladim iyice.

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