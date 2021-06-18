Tuvana Türkay neden ağladığını ilk kez açıkladı

Tuvana Türkay geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında yapılan estetik haberlerine isyan etmişti. Burun estetiği dışında başka bir şey yaptırmadığını eğer yaptırdıysa ve bu ispat edilirse ülkeyi terk edeceğini dile getirmişti. Tuvana Türkay’ın rol aldığı Kağıt Ev dizisi final yaptı. Final sonrası sette ağladığı haberleri çıkmıştı. Snob Magazin’e konuşan ünlü oyuncu, konuya açıklık getirdi.

TUVANA TÜRKAY: DUYGUSAL BİRİYİM

Geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Kağıt Ev' dizisinde set ekibine yaptığı veda konuşması sırasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan Tuvana Türkay, "Ben genel olarak duygusal biriyim. Ekip arkadaşlarımdan ayrıldığım için o gün çok duygulanmıştım" dedi.

"YAKIŞANI GİYERİM"

Kasket şapkası, çizmeleri ve yağmurluğuyla dikkat çeken Türkay, "Marka takıntınız var mı? sorusuna "Öyle bir takıntım yok. Bana yakışanı giyiyorum" diye cevap verdi.

Biontech aşısı olacağını söyleyen güzel oyuncu tüm herkesi aşı olmaya davet etti.



