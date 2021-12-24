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Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

23.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse tüm kadınların ortak dertlerinden biri de istenmeyen tüylerden kurtulmak. Bunun için birçok farklı yöntem bulunuyor. İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak için güzellik salonlarının kapılarını aşındırmak yerine bu işlemi evde kendiniz yapmak istiyorsanız zahmete girmeniz gerekmiyor. Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene sahip olmak için bilmesi gerekenlere göz atmaya ne dersiniz?

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

İstenmeyen tüyler neredeyse her kadının canını sıkan konulardan biri. Tüylerden kurtulmak için sık sık güzellik salonlarını ziyaret etmek istemeyenler için ise günümüzde birçok farklı yöntem ve ürün seçeneği mevcut. Siz de evinizin konforunda, çok da zahmete girmeden tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız bu önerileri mutlaka inceleyin!

1. En geleneksel yöntem ağda!

İstenmeyen tüylerden kurtulmak ve uzun vadede onları zayıflatmak için tercih edilen geleneksel yöntemlerden biri ağda. Dışarıdan çok zahmetli görünse de günümüzde piyasada sizi bu zahmetten kurtaracak pratiklikte birçok ürünle karşılaşmak mümkün.

Vücut için ağda bantları!

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

Birçok markada bulabileceğiniz ağda bantları, kullanım açısından son derece pratik ürünler. İki elinizle ısıtıp açtıktan sonra direkt olarak cildinize yapıştırıp hızla çekerek uygulayacağınız ağda bandıyla 3 haftaya kadar pürüzsüz kalan cildinizin keyfini sürebilirsiniz. Eğer istenmeyen tüylerinizden kurtulmak için ağda bantlarını tercih ediyorsanız alanında uzman olan Veet'in bu ürününe göz atabilirsiniz. Tüyleri kökünden aldığı için doğru uygulandığında ağda bantlarının etkili sonuçlar verdiğini belirtmekte fayda var.

Veet Pure Hipoalerjenik Ağda Bandı'nı incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

Koltuk altı ve bikini bölgesine özel ağda bantları!

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

Bikini bölgesi ve koltuk altı gibi hassas bölgelere özel olarak üretilmiş ağda bantları büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Bu bölgelerdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için Veet markasının hipoalerjenik sir ağda bandı serisinin hassas bölgeler için tasarlanmış olan ürününe bakabilirsiniz. Veet Sir Ağda Bantları, en kısa tüyleri bile kökünden alabildiği için 28 güne kadar pürüzsüzlük sağlıyor. Ayrıca ürün, özel içeriği sayesinde kıl köklerini zayıflatarak uzun süreli kullanımda tüy yoğunluğunun azalmasını sağlıyor.

Özel bölgelerde kullanıma uygun olan ağda bandını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ağda setleri ile kapsamlı bir çözüm!

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak için tercih ettiğiniz yöntem ağda ise tek bir setle tüm vücudunuza uygulama yapabileceğiniz ürünler sizin için iyi bir alternatif olabilir. Sesu Ağda Seti'nin içeriğinde hassas ciltler için üretilmiş 2 adet pudralı ağda kartuşu, 1 adet temizleme yağı, 2 adet 10 metrelik ağda bezi ve 1 adet de ağda ısıtma makinesi bulunuyor. Tüm ihtiyacınızı karşılayacak bu sete gönül rahatlığıyla güvenebilir, vücudunuzdaki tüm tüylerden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Sesu Ağda Seti'ni detaylıca incelemek için buraya tıklayın.

2. Acil durum çözümü olarak tıraş!

Birçok kadının istenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulmak için tercih ettiği yöntemlerden biri de tıraş. Pratik bir şekilde uygulanabilen bu yöntem için ihtiyacınız olanlar ise 1 adet tıraş jeli ve tıraş bıçağı!

İyi bir tıraş bıçağı ile pürüzsüz bir tene kavuşun...

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

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İstenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulmak, acil durumlarda pratik bir yöntemden faydalanmak isterseniz tıraş bıçakları bu noktada en büyük yardımcınız olabilir. Tıraş bıçağı denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan Gilette'in kadınlar için özel olarak ürettiği, kıvrımlara kolaylıkla uyum sağlayabilen Gilette Venüs Swirl isimli ürünü aradığınız çözüm olabilir. Markanın ekstra pürüzsüzlük vadeden bu ürünü ile duş esnasında kısa bir sürede tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

Gilette Venüs Swirl Tıraş Bıçağı'nı incelemek için buraya tıklayın.

Harika sonuçlar için iyi bir tıraş jeli şart!

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

Cildinizi kurutmadan ve ona zarar vermeden tıraş etmek istiyorsanız kadınlara özel üretilen tıraş jellerinden faydalanabilirsiniz. Gilette markasının kadınlar için özel olarak ürettiği tıraş jeli aradığınız ürün olabilir! Kuru ciltler için özel olarak formüle edilen ve Satin Care serisine ait olan tıraş jeli, içeriğinde bulunan Shea yağı sayesinde cildi nemlendiriyor ve tıraş sonrası oluşabilecek kuruluk hissinin önüne geçiyor. Ayrıca muhteşem kokusu ile cildinizin yatışmasını sağlıyor!

Gilette Satin Care Tıraş Jeli'ni incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Tüy dökücü köpük ve kremler büyük kolaylık sağlıyor

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın bir yolu da tüy dökücü köpük veya kremlerden yararlanmak. Bu ürünleri pratik bir şekilde uygulayıp çok kısa sürede pürüzsüz bir cilde kavuşmanız mümkün.

Köpük tercih edenler için!

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

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Sesu'nun tüy dökücü köpüğü acil durumlar için son derece pratik bir çözüm sunuyor. Markanın hassas ciltler için özel olarak formüle ettiği bu köpükle 8 dakika gibi kısa bir sürede istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Özel formülü ile ciltte oluşabilecek tahrişi en aza indiren bu ürün, içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde cildi nemlendirerek yenilenmesine yardımcı oluyor. Aroma Guard teknolojisi sayesinde kötü kokuları hapseden ürün, tüylerine vakit harcamak istemeyenlere ilaç gibi gelecek!

Sesu Tüy Dökücü Köpük'ü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Duşta kullanılabilen kremler...

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak için tüy dökücü ürünleri tercih ediyorsanız Veet'in duşta kullanım için ürettiği tüy dökücü kremini tercih edebilirsiniz. Markanın Smooth&Fresh teknolojisine sahip olan bu kremi, istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlamasının yanı sıra cildinizi nemlendirerek ipeksi bir his bırakıyor. Vücudunuza uyguladığınız kremi yeterli süre beklettikten sonra paket içerisinden çıkan süngerle cildinizden temizleyip işlemi hızlıca tamamlayabilirsiniz.

Aloe vera içeren Veet Duşta Tüy Dökücü Krem'i daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Epilatör ile uzun süreli pürüzsüzlük!

İstenmeyen tüylerden kurtulurken uzun süre pürüzsüz kalmak isteyenler için bir diğer önerimiz ise epilatörler. Piyasada birçok markanın epilatör seçenekleriyle karşılaşmanız mümkün.

Ultra hız isteyenlere!

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

Braun'un kadınlar için özel olarak tasarladığı, vücudun hassas bölgeleri için ayrı başlıkları bulunan Silk Epil 9 Sensosmart Epilatör, istenmeyen tüylerden kurtulmak adına en büyük yardımcınız olabilir. Cihaz, vücut kıvrımlarına rahatlıkla uyum sağlayabilen başlığı sayesinde son derece kolay bir kullanım sunuyor. Hızlı sonuç vermesinin yanı sıra uzun süreli pürüzsüzlük vadediyor. Ayrıca hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olarak üretilen bu cihazı duşta da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Braun Silk Epil 9 Sensosmart Epilatör'ü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Kalıcı sonuçlar için lazer epilasyon!

İstenmeyen tüylerden kalıcı bir şekilde kurtulmak için tercih edilen yöntemlerden biri lazer epilasyon. Bu işlem için güzellik merkezine gitmek istemiyorsanız gelişen teknoloji sayesinde artık evinizde bu uygulamayı yapabileceğinizi hatırlatalım.

Uzun süre pürüzsüz bir tenin keyfini çıkarın...

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

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İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak ve uzun bir süre pürüzsüz teninizin tadını çıkarmak istiyorsanız IPL teknolojisini evinize getiren Philips Lumea Prestige'e bakabilirsiniz. Vücudun hassas bölgelerinde bile rahatlıkla kullanılabilen cihaz, her kullanımda tüyleri zayıflatarak uzun vadede daha kalıcı sonuçlara ulaşmanızı sağlıyor. SmartSkin Sensörü sayesinde cilt tonuna uygun ayarı belirleyen cihaz, son derece kolay bir kullanıma sahip. Ayrıca yalnızca vücudunuzdaki değil yüzünüzdeki tüylerden de kesin bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Philips Lumea Prestige'i daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Evde kullanılabilen IPL cihazları sevdiyseniz...

Tüylerini evde almayı tercih edenlerin pürüzsüz bir tene çok zahmete girmeden ulaşmak için bilmesi gereken her şey

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İstenmeyen tüylerden kurtulmak için evde kullanılabilen IPL cihazlar ilginizi çekiyorsa Braun'un kullanımı son derece kolay olan bu cihazına bakabilirsiniz. Tüyleri uzun vadede ortadan kaldıran cihaz, cilt tonunu okuyarak ışık yoğunluğunu otomatik bir şekilde ayarlayabilme özelliğiyle son derece güvenli bir kullanım sunuyor. Braun Silk Expert Pro 5 Lazer Epilasyon Cihazı'yla güzellik merkezine gitmek zorunda kalmadan istenmeyen tüylerinizden kurtulmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz!

Braun Silk Expert Pro 5 Lazer Epilasyon Cihazı'nı incelemek için buraya tıklayın.

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