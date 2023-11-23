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    4. Twitch fenomeni Amouranth'ın evine ilginç saldırı! Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı... "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

    Twitch fenomeni Amouranth'ın evine ilginç saldırı! Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı... "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

    23.11.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Amouranth' kullanıcı adını tercih eden Kaitlyn Siragusa, Twitch'ten yaptığı yayınları sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Sansasyonel isim bu kez evinin verandasında meydana gelen ilginç bir olayla gündeme geldi. Fenomen isim tanımadığı bir kişinin verandasında tuvaletini yaptığı anları görünce durumu "gördüklerim arasında en iğrenç olanı" notuyla paylaştı.

    Twitch ve Kick yayın platformunda ASMR temalı canlı yayınlarda uzmanlaşan internet ünlüsü geçtiğimiz aylarda eşinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehditlerini aldığını söyleyerek yardım istemişti. Yaşadığı zor günlerin sonrasında sosyal medya paylaşımlarına ara veren Amouranth geri döndü. Fenomen isim son olarak evinin dışındaki güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde karşılaştığı ilginç bir manzarayı paylaştı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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    Sosyal medya paylaşımında güvenlik kamerası görüntülerini bulanıklaştırmayı tercih eden fenomen isim, "Güvenlik kamerama kaydedilenler arasında en iğrenç olanı bu. Bu çok çılgınca. Neden benim verandama gelip tuvaletini yapar ki? Bu şaka mı yoksa gerçek mi? Hiçbir şey anlayamadım" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcıları ise dışkı örneğini alarak polise başvurmasını önerdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Dışkıdan DNA çıkarabileceğinizden ve bir şekilde bu kişiyi dava edebileceğinizden son derece eminim" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya fenomen amouranth
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