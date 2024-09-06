Twitch fenomeni Amouranth, YouTube kanalının herhangi bir uyarı almadan silindiğini söyleyerek isyan etti...

Gerçek adı Kaitlyn Siragusa olan sosyal medya fenomeni Amouranth, YouTube'un kişisel hesabının yanı sıra ana kanalını da sildiğini iddia ederek duruma X (eski adıyla Twitter) üzerinden isyan etti.

2024 yılının hemen başında fenomen isim Twitch'ten sekizinci kez yasaklanmıştı ve Ağustos ayında 700.000'den fazla aboneye ulaştığı ASMR YouTube kanalı cinsel içerik nedeniyle kapatılmıştı. Ana YouTube hesabının da benzer gerekçe ile kapatılması üzerine fenomen isim öfkelendi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında fenomen isim, "Aniden, hiçbir uyarı yapılmadan kaldırıldı. Bu nasıl bir şey" notunu ekledi.