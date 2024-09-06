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    4. Twitch fenomeni Amouranth, YouTube kanalının herhangi bir uyarı almadan silindiğini söyleyerek isyan etti...

    Twitch fenomeni Amouranth, YouTube kanalının herhangi bir uyarı almadan silindiğini söyleyerek isyan etti...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 13:46
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    Twitch fenomeni Amouranth, ASMR YouTube kanalının Ağustos ayında kaldırılmasından sonra şimdi de ana hesabının silindiğini söyleyerek duruma isyan etti. İki YouTube hesabının kapatılma nedeni olarak topluluk kuralı ihlali gösterilen Amouranth, 'müstehcen içerik' uyarısını kabul etmediğini söyledi.

    Twitch fenomeni Amouranth, YouTube kanalının herhangi bir uyarı almadan silindiğini söyleyerek isyan etti...

    Gerçek adı Kaitlyn Siragusa olan sosyal medya fenomeni Amouranth, YouTube'un kişisel hesabının yanı sıra ana kanalını da sildiğini iddia ederek duruma X (eski adıyla Twitter) üzerinden isyan etti.

    2024 yılının hemen başında fenomen isim Twitch'ten sekizinci kez yasaklanmıştı ve Ağustos ayında 700.000'den fazla aboneye ulaştığı ASMR YouTube kanalı cinsel içerik nedeniyle kapatılmıştı. Ana YouTube hesabının da benzer gerekçe ile kapatılması üzerine fenomen isim öfkelendi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında fenomen isim, "Aniden, hiçbir uyarı yapılmadan kaldırıldı. Bu nasıl bir şey" notunu ekledi.

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