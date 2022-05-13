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  4. Twitter anlaşması askıya alınmıştı! Elon Musk'tan dedikoduları çürüten yeni açıklama

Twitter anlaşması askıya alınmıştı! Elon Musk'tan dedikoduları çürüten yeni açıklama

13.05.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak dedikodulara karşılık çarpıcı mesaj verdi.

Twitter anlaşması askıya alınmıştı! Elon Musk'tan dedikoduları çürüten yeni açıklama

Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada "Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." dedi. Musk'ın bu duyurusu tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayacağına yönelik dedikodular ortaya çıkmaya başladı.

DEDİKODULARI ÇÜRÜTMEK İÇİN TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Anlaşmanın askıya alındığını duyurduğu tweet'inden sonra tekrar sahneye çıkan ve ikinci bir tweet atan Musk, bu kez dedikodulara son verecek bir açıklama yaptı.

Ünlü milyarder paylaşımıyla, Twitter'ı hala satın almaya kararlı olduğunu dile getirdi. Paylaşımında ise "Hâlâ satın almaya kararlıyım." ifadesine yer verdi. Böylece Twitter'ı satın almayacak mı?" sorusuyla birlikte gündeme getirilen, Twitter'ın patronu olmayacağına yönelik dedikoduların tamamını çürüttü.

Son dakika! Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındıSon dakika! Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındı

İŞTE MUSK'IN TWEET'İ

Elon Musk tweet

Dünyanın en zengin insanı ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk, sahte hesapların ve botların ortadan kaldırılmasını, Twitter'ı 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının en önemli parçalarından biri haline getirmişti. Ünlü milyarder, Twitter'da bot hesapların son bulacağını ifade etmişti.

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Elon Musk
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