Twitter anlaşması askıya alınmıştı! Elon Musk'tan dedikoduları çürüten yeni açıklama

Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada "Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." dedi. Musk'ın bu duyurusu tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayacağına yönelik dedikodular ortaya çıkmaya başladı.

DEDİKODULARI ÇÜRÜTMEK İÇİN TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Anlaşmanın askıya alındığını duyurduğu tweet'inden sonra tekrar sahneye çıkan ve ikinci bir tweet atan Musk, bu kez dedikodulara son verecek bir açıklama yaptı.

Ünlü milyarder paylaşımıyla, Twitter'ı hala satın almaya kararlı olduğunu dile getirdi. Paylaşımında ise "Hâlâ satın almaya kararlıyım." ifadesine yer verdi. Böylece Twitter'ı satın almayacak mı?" sorusuyla birlikte gündeme getirilen, Twitter'ın patronu olmayacağına yönelik dedikoduların tamamını çürüttü.

İŞTE MUSK'IN TWEET'İ

Dünyanın en zengin insanı ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk, sahte hesapların ve botların ortadan kaldırılmasını, Twitter'ı 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının en önemli parçalarından biri haline getirmişti. Ünlü milyarder, Twitter'da bot hesapların son bulacağını ifade etmişti.

