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  4. Son dakika! Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındı

Son dakika! Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındı

13.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Twitter'ın Elon Musk'a satışında sorun yaşandı. Dünyanın en zengin insanı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Son dakika! Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alması tüm dünyada yankı uyandırırken son dakika gelişmesi yaşandı. Twitter hesabından açıklama yapan ünlü milyarder, anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bu karar, Twitter'ın, sahte hesaplarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından geldi.

"GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI"

Musk yaptığı duyuruda, "Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." dedi.

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Öte yandan Elon Musk'ın açıklamasıyla birlikte Twitter hisselerinin yüzde 19 kadar değer kaybettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, geçtiğimiz ayın başında Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın almıştı. Musk, geçen ay ise şirket hisselerinin tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma sağlamıştı. Ünlü milyarder, Twitter'da bot hesapların son bulacağını kaydetmişti.

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Elon Musk
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