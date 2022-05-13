Son dakika! Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alması tüm dünyada yankı uyandırırken son dakika gelişmesi yaşandı. Twitter hesabından açıklama yapan ünlü milyarder, anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bu karar, Twitter'ın, sahte hesaplarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından geldi.

"GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI"

Musk yaptığı duyuruda, "Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." dedi.

Öte yandan Elon Musk'ın açıklamasıyla birlikte Twitter hisselerinin yüzde 19 kadar değer kaybettiği belirtildi.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, geçtiğimiz ayın başında Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın almıştı. Musk, geçen ay ise şirket hisselerinin tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma sağlamıştı. Ünlü milyarder, Twitter'da bot hesapların son bulacağını kaydetmişti.

