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Twitter'dan çok tartışılacak hamleler! Askıya alınan alınana: Dikkat çeken 'Mastodon' detayı...

16.12.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter çok tartışılacak hamlelere imza attı. Twitter, bazı Amerikalı gazetecilerin hesabını askıya aldı. Hesabı askıya alınan gazeteciler arasında CNN, Washington Post ve New York Times gibi yayınlardan isimlerin olduğu görüldü. Ayrıca Twitter'ın alternatifi olarak gösterilen Mastodon'un da Twitter hesabı askıya alınmış durumda. İddialara göre Twitter, Mastodon bağlantılarını da engelliyor.

Twitter'dan çok tartışılacak hamleler! Askıya alınan alınana: Dikkat çeken 'Mastodon' detayı...

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da sular durulmuyor. Bildiğiniz üzere Elon Musk yaptığı açıklamalarında kendini "ifade özgürlüğü mutlakçısı" olarak tanımlamış ve daha önceki bir paylaşımında, "İfade özgürlüğü taahhüdüm, doğrudan kişisel güvenlik riski oluştursa bile, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamaya kadar uzanıyor." diye yazmıştı. Ancak Musk, yasaklamama konusunda taahhüt verdiği uçağını takip eden @ElonJet hesabını yasakladı. @ElonJet'in hesabı askıya alınmasından kısa bir süre sonra Twitter'dan çok tartışılacak yeni hamleler geldi.

GAZETECİLERİN HESABINI ASKIYA ALDI

WSJ'nin haberine göre, Twitter bazı gazetecilerin hesabını askıya aldı. Hesaplar, CNN, Washington Post, New York Times ve Mashable gibi yayınlardan gazetecilere aitti. Hesapları askıya alınan kişiler arasında CNN'den Donie O'Sullivan, New York Times'tan Ryan Mac, Washington Post'tan Drew Harwell, Intercept'ten Micah Lee ve gazeteci Aaron Rupar var.

MASTODON DETAYI! ONUN HESABINI DA ASKIYA ALDI

Öte yandan Twitter'dan kendisine alternatif olarak gösterilen Mastodon için de bir karar geldi. Mastodon'un resmi Twitter hesabı askıya alındı.

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Ayrıca iddialara göre Twitter, kullanıcıların Mastodon’daki birçok büyük sunucuya bağlantı vermesini de engelliyor. Birçok Mastodon bağlantısını tweetlemeye çalışanlar, "Bu bağlantının Twitter veya iş ortaklarımız tarafından potansiyel olarak zararlı olduğu belirlendiğinden, bu isteği tamamlayamıyoruz." şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyor.

Mastodon yasağı

Mastodon ile ilgili yasaklamanın Musk'ın özel jetini takip eden @ElonJet hesabından kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü Mastodon'un resmi hesabı, Mastodon'daki @ElonJet sayfasına ilişkin bir bağlantı paylaşmıştı. Paylaşımdan kısa süre sonra da bu olay gerçekleşti.

ElonJet

Twitter, insanların başka bir kişinin canlı konumlarını paylaşmasını yasaklayan yeni bir politika başlatmış durumda.

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Elon Musk Twitter

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