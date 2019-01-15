TREND

Twitter'dan fotoğraf paylaştılar! Çin'in Ay'da ektiği pamuk tohumları filizlendi

BBC BBC
15.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-4 uzay aracı tarafından Ay'a götürülen pamuk tohumlarının filiz verdiğini açıkladı. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily, filizlenmiş tohumların fotoğrafını "İnsanlığın Ay'dak ilk biyolojik deneyinin sonucu" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.

Twitter'dan fotoğraf paylaştılar! Çin'in Ay'da ektiği pamuk tohumları filizlendi

Bu, Ay'da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi anlamına geliyor ve insanlığın uzay yolculuğu için büyük önem taşıyor.

Chang'e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye 3 Ocak'ta başarı ile iniş yapmıştı.

Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi.

Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates tohumu ekili toprak, maya ve meyve sineği yumurtları taşıyordu.

AY'DA YETİŞEN İLK BİTKİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştiriliyor ancak daha önce Ay'da hiç bitki yetiştirilmemişti.

Ay'da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Örneğin Mars'a yapılacak yolculuklar şu anki teknolojiyle 2,5 yıl sürüyor. Eğer Ay'dan başarılı şekilde hasat alınabilirse astronotlar Mars görevlerinde yiyecek tedariği için Dünya'ya geri dönmek zorunda kalmayacak.

Bitkiler uzay aracının içinde kapalı bir kutunun içinde yetiştiriliyor. Kutunun içinde yapay ve kendi kendine sürebilen bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

ay-filiz

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily, filizlenmiş tohumların fotoğrafını "İnsanlığın Ay'dak ilk biyolojik deneyinin sonucu" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.

Projenin baş tasarımcısı Profesör Şie Gengşin South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Az yerçekimli ortamda bitki yetiştirme hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekte uzayda bir üs kurmamız anlamında da bize yardımcı olacak" dedi.

Profesör Şie pamuğun kıyafet yapımında kullanılabileceğini, patateslerin astronotlara besin kaynağı olacağını, kolzatohumundan da yakıt üretilebileceğini belirtti.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Dünya'dan Ay'a 20 gün süren yolcukta tohumların bir "biyolojik teknoloji" sayesinde pasif hale getirildiğini ve kontrol merkezinden araca gönderilen emir ile sulandıktan sonra tohumların büyümeye başladığını açıkladı.

Şinhua, uzay görevinin şu ana kadar Dünya'ya 170'e yakın fotoğraf gönderdiğini bildirdi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
IBM Türkiye’nin Genel Müdürü belli olduIBM Türkiye’nin Genel Müdürü belli oldu
İnternete sızdı, değişiklik şoke etti! İşte yeni iPhone...İnternete sızdı, değişiklik şoke etti! İşte yeni iPhone...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin ulusal uzay idaresi chang'e-4 uzay aracı Ay dünya People's Daily Twitter

En Çok Okunan Trend Haberler

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Hantavirüs hızla yayılıyor! Yetkililer: Oldukça endişeliyiz

Hantavirüs hızla yayılıyor! Yetkililer: Oldukça endişeliyiz

'Uyuşturucu kullandılar' iddiasına ateş püskürdü

'Uyuşturucu kullandılar' iddiasına ateş püskürdü

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IBM Türkiye’nin Genel Müdürü Volkan Sözmen oldu

IBM Türkiye’nin Genel Müdürü belli oldu

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

İnternete sızdı, değişiklik şoke etti! İşte yeni iPhone...

48 MP kameralı telefondan şaşırtan fiyat

48 MP kamerası var... Fiyatıyla şaşkına çeviriyor!

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

3 bin 500 saat oyun oynadı! Bakın şimdi ne aldı

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.